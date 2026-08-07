Montevideo City Torque vs Peñarol: día, hora, cancha, precio de las entradas y por dónde ver el estreno de ambos en el Torneo Clausura

Peñarol inicia su camino en el Torneo Clausura enfrentando como visitante a Montevideo City Torque, un rival que siempre le resulta complicado y que esta vez tendrá a su favor la localía de su cancha de césped sintético.

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El partido se jugará este sábado 8 de agosto.

El encuentro comenzará a la hora 18.30.

El trascendente cotejo se llevará a cabo en el estadio Charrúa que tiene césped sintético.

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Entradas para Montevideo City Torque vs Peñarol

Se venden en Cobraticket.uy y salen $ 500 las generales para los hinchas de Montevideo City Torque y gratis para socios.

Las entradas para Peñarol cuestan $ 900 las generales y $ 700 para socios.

Los menores de 11 años acompañados de un adulto ingresarán gratis.

Equipo arbitral para Montevideo City Torque vs Peñarol

Javier Feres será el juez central del partido asistido por Agustín Berisso y Matías Rodríguez. El cuarto árbitro será Eduardo Varela. En el VAR estarán Daniel Fedorczuk y Andrés Nievas.

Por dónde ver Montevideo City Torque vs Peñarol

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Antecedentes de Montevideo City Torque vs Peñarol

Jugaron entre sí 17 veces con nueve triunfos de Peñarol, tres empates y cinco victorias para City Torque, con 27 goles aurinegros y 21 de los celestes.

El aurinegro ganó los últimos tres partidos y City Torque festejó por última vez en las semifinales de la Copa AUF Uruguay 2023, en partido jugado en abril de 2024.

Peñarol en el estadio Charrúa

La última vez que Peñarol jugó en el Charrúa el piso era de césped natural.

Fue el 5 de junio de 2011 por la última fecha del Clausura de ese año, contra Racing que ganó 1-0 con gol de Líber Quiñones.

El entrenador de Peñarol era Diego Aguirre quien hizo debutar a Guillermo Varela mandándolo a la cancha en lugar de Yefferson Moreira.

Peñarol viene de conquistar el miércoles el Torneo Intermedio al golear a Wanderers en la final.

El aurinegro es líder de la Tabla Anual.