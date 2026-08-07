Tras escándalo de la familia Caram, Intendencia de Artigas redujo drásticamente las horas extra: el cambio mes a mes y la cantidad de dinero que paga

En julio de 2024 un escándalo político golpeó al Partido Nacional , cuando uno de sus caudillos del interior, el entonces intendente de Artigas Pablo Caram, quedó envuelto en un caso de corrupción por la autorización del pago de horas extra irregulares a familiares.

Ese caso terminó con su condena judicial , su salida de la intendencia y su renuncia al partido . También fue condenada y apartada del partido su sobrina, la exdiputada -y hasta ese momento principal candidata a suceder a Caram en la intendencia- Valentina Dos Santos . El caso implicaba, entre otras puntas, el pago de horas extra irregulares a la pareja de Rodolfo Caram -primo del intendente- que trabaja en Recursos Humanos de la comuna.

En el caso de Dos Santos fue condenada por usurpación de funciones debido a que ordenó el pago de horas extras irregulares sin tener el cargo para ordenar gastos. Al haber hecho un acuerdo con la fiscalía, en 2025 ya había cumplido la pena.

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Luego de esa bomba política, l a Intendencia de Artigas redujo drásticamente la cantidad de horas extra que paga a sus funcionarios, según se concluye de una solicitud de acceso a la información pública que respondió la comuna a El Observador.

Desde la intendencia detallaron la cantidad de horas extra que se pagaron desde enero de 2022 hasta junio de 2026. En ese periodo, el punto más alto llegó en mayo de 2022, cuando se abonaron 47.163 horas extra (por un total de $12.608.529). En contrapartida, la cifra más baja llegó en abril de 2025, cuando fueron 6.196 horas extra (por $2.029.238).

El quiebre de la tendencia fue el escándalo: mientras que en julio de 2024 se pagaron 33.070 horas extra, en agosto bajaron a 15.938 y en setiembre a 7.548.

Luego del caso judicial y político, durante seis meses la intendencia mantuvo cifras mucho más bajas de horas extra, que no superaron las 11.000. Luego sí aflojó el cinturón y volvieron a subir hasta superar, en algunos meses, las 20.000 mensuales. De todas formas, nunca se acercó a las cifras previas a julio de 2024.

El intendente Emiliano Soravilla explicó a El Observador que Elita Volpi, quien asumió la intendencia en julio de 2024 tras la salida de Caram, “hizo una reducción drástica” que luego fue “mantenida” por la actual administración.

Además, contó que en mayo de este año la intendencia “estableció por escrito topes de horas extra para las direcciones y municipios”, que debieron “reorganizar sus recursos humanos” para cumplir con los límites.

Esta medida, indicó, ya generó una caída en mayo y junio, que se acentuará en los próximos meses por las tareas de los funcionarios que ingresan por los denominados “jornales solidarios”: "Por ejemplo, el servicio de serenos consume muchas horas extra. Al haber ingreso de gente por los jornales solidarios, se les da este tipo de destinos y ya no se requieren las extra".

Funcionario a funcionario

Actualmente la comuna tiene 1.541 funcionarios -según indicaron desde la comuna- por lo que es posible calcular cuántas horas extra en promedio cobraba (y cobra) cada funcionario.

En los 23 meses anteriores al escándalo (setiembre de 2022 a julio de 2024), el promedio de horas extra por mes fue de 37.001. Cada funcionario, en promedio, cobraba 24 horas extra, lo que representó $7.087.

En los 23 meses posteriores (agosto de 2024 a junio de 2026) el promedio de horas por mes fue de 14.271. Cada funcionario realizó, en promedio, 9 horas extra por mes, lo que representó $3.228.

¿Cuánto le cuesta a la comuna? de los años analizados, el que más dinero le costó a la comuna fue 2023, donde se abonó, en total $128.742.550 en horas extra. En contraposición, en 2025 la cifra fue menos de la mitad: $58.330.267.

En el informe de la comuna remitido a El Observador -que está firmado por la ahora secretaria general de la intendencia, Dos Santos- también se detalla las horas proyectadas para el segundo semestre de 2026.

Las cifras van de un mínimo de 11.172 horas extra en julio a un máximo de 17.990 en setiembre. En total, se prevén pagar 95.268 en los seis meses, por un total de $32.138.470.