Gonzalo Carneiro aún no rescindió su contrato con Nacional: su representante explicó por qué el delantero sigue en el club, y contó la promesa que le hizo a la directiva

Gonzalo Carneiro aún no rescindió su contrato con Nacional , a pesar de que el entrenador Jorge Bava le comunicó que no lo iba a tener en cuenta antes del receso por el Mundial 2026, y que desde entonces el jugador no entrena con el primer equipo tricolor.

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Tres semanas atrás, fuentes de Nacional y del entorno del jugador confirmaron a Referí que se había acordado la rescisión de Carneiro , que iba a cobrar tres sueldos de los seis que le quedaban más premios.

Sin embargo, hasta este jueves 6 de agosto Carneiro sigue siendo jugador de Nacional y todavía no firmó la rescisión de su contrato. El delantero incluso pasó de entrenar en Los Céspedes apartado del primer equipo a ni siquiera practicar en el complejo del tricolor.

Consultado sobre esta situación, el representante de Carneiro, Pablo Bentancur, confirmó a Referí que la rescisión del futbolista ya está acordada , pero hay una diferencia con los plazos de los pagos.

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Nacional pretendía pagarle la rescisión en cuotas más largas, pero el futbolista pidió recibir un dinero inicial y luego percibir el monto restante en cuotas.

Según Bentancur ambas partes están cerca de un acuerdo en ese aspecto, y remarcó que ante distintas suspicacias sobre el posible destino de su representado le realizó una promesa a la directiva de Nacional: "Les dije que no voy a llevar al jugador a Peñarol".

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Carneiro, con esa diferencia próxima a resolverse, e Ignacio Suárez son los únicos futbolistas apartados por Jorge Bava que se mantienen en el plantel de Nacional.

El golero le comunicó a la directiva que se mantendrá en el club entrenando apartado del plantel principal hasta que finalice su contrato, en diciembre de 2026. Luego se irá en condición de libre.