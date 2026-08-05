El duro cruce entre Marcel Keoroglian y Gastón Tealdi en medio de la crisis que atraviesa Rampla Juniors

El actor y reconocido hincha de Rampla Juniors , Marcel Keoroglian, fustigó a través de su cuenta de X al presidente de la sociedad anónima del club, Gastón Tealdi, que el domingo anunció que esta semana podría renunciar a su cargo.

Keoroglian posteó una foto de Tealdi donde Carve Deportiva informó que si Foster Gillet no manda dinero entre este miércoles o jueves, Tealdi dejará su cargo.

"¡Fuera máscara! Ojo manyas que va el Yeta para ahí. A nosotros nos dejó en la C y más fundidos que nunca. Nos basureó, nos insultó y junto a sus tristes cómplices realizó la peor gestión desde 1914", escribió el reconocido cupletero y actor de carnaval además de humorista en Canal 12.

Tealdi no se quedó atrás y salió al cruce: "Gracias a mí siguen compitiendo sin tener que hacerlo, poniendo cuando ningunos de ustedes aparece. Máscara sos vos, que nunca pusiste un peso y hasta pretendías cobrar cuando te pidieron ayuda".

"Estamos en estado de abandono": el capitán de Rampla Juniors, Pablo Pereira, contó los atrasos salariales que padece el plantel y la delicada situación de los funcionarios

Apareció el dinero de Foster Gillett y Rampla Juniors jugará en la Primera Divisional C este 2026

Keoroglian volvió a la carga: "Atención Peñarol que el Yeta va para ahí a ver que puede rescatar. Capaz que a Peñarol va en el Tesla, para ir al Cerro lo deja en una estación y va en otro auto más adecuado para ver a los pobres. Suerte en la vida Yeta floja".

"En Rampla te pusieron de carne de cañón y así quedaste quemado. Por algo en Peñarol sacaste 14 votos y con este antecedente, peor todavía. Ojo gente que esta máscara encima de mal bicho es Yeta", agregó dos horas después

Rampla descendió el año pasado por primera vez en su historia a la Divisional C, fue semifinalista del Torneo Inicial y perdió los dos primeros partidos del Torneo Finalización.

El lunes, el capitán Pablo Pereira anunció que los jugadores del plantel que tienen contrato van para tres meses sin cobrar, que los funcionarios abandonaron sus tareas el lunes, que el médico se fue y que el club está en "estado de abandono".