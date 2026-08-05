Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DIVISIONAL C

El duro cruce entre Marcel Keoroglian y Gastón Tealdi en medio de la crisis que atraviesa Rampla Juniors

Mirá lo que se dijeron Marcel Keoroglian y Gastón Tealdi a través de X en medio de la crisis deportiva e institucional que atraviesa Rampla Juniors

5 de agosto de 2026 16:44 hs
Marcel Keoroglian
Marcel Keoroglian Diego Battiste

El actor y reconocido hincha de Rampla Juniors, Marcel Keoroglian, fustigó a través de su cuenta de X al presidente de la sociedad anónima del club, Gastón Tealdi, que el domingo anunció que esta semana podría renunciar a su cargo.

Keoroglian posteó una foto de Tealdi donde Carve Deportiva informó que si Foster Gillet no manda dinero entre este miércoles o jueves, Tealdi dejará su cargo.

"¡Fuera máscara! Ojo manyas que va el Yeta para ahí. A nosotros nos dejó en la C y más fundidos que nunca. Nos basureó, nos insultó y junto a sus tristes cómplices realizó la peor gestión desde 1914", escribió el reconocido cupletero y actor de carnaval además de humorista en Canal 12.

Tealdi no se quedó atrás y salió al cruce: "Gracias a mí siguen compitiendo sin tener que hacerlo, poniendo cuando ningunos de ustedes aparece. Máscara sos vos, que nunca pusiste un peso y hasta pretendías cobrar cuando te pidieron ayuda".

Apareció el dinero de Foster Gillett y Rampla Juniors jugará en la Primera Divisional C este 2026

"Estamos en estado de abandono": el capitán de Rampla Juniors, Pablo Pereira, contó los atrasos salariales que padece el plantel y la delicada situación de los funcionarios

Keoroglian volvió a la carga: "Atención Peñarol que el Yeta va para ahí a ver que puede rescatar. Capaz que a Peñarol va en el Tesla, para ir al Cerro lo deja en una estación y va en otro auto más adecuado para ver a los pobres. Suerte en la vida Yeta floja".

"En Rampla te pusieron de carne de cañón y así quedaste quemado. Por algo en Peñarol sacaste 14 votos y con este antecedente, peor todavía. Ojo gente que esta máscara encima de mal bicho es Yeta", agregó dos horas después

Rampla descendió el año pasado por primera vez en su historia a la Divisional C, fue semifinalista del Torneo Inicial y perdió los dos primeros partidos del Torneo Finalización.

El lunes, el capitán Pablo Pereira anunció que los jugadores del plantel que tienen contrato van para tres meses sin cobrar, que los funcionarios abandonaron sus tareas el lunes, que el médico se fue y que el club está en "estado de abandono".

Las más leídas

El debut de Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya tiene fecha: mirá los detalles que fueron informados

Tras la caída del proyecto de inversión de FIFA, Gianni Infantino ofreció la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de apoyos, según The Times

El argentino Alejandro Papu Gómez publicó una polémica carta en sus redes sociales: "Todo pasa"

El duro cruce entre Marcel Keoroglian y Gastón Tealdi en medio de la crisis que atraviesa Rampla Juniors

Temas

Rampla Juniors Marcel Keoroglian Gaston tealdi

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos