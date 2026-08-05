Japón anunció el amistoso ante la selección uruguaya de Diego Forlán, quien tendrá su debut en esa Fecha FIFA; mirá los detalles que fueron informados

La Asociación Japonesa de Fútbol (JFA) anunció este martes en sus redes sociales el próximo amistoso que jugará ante la selección uruguaya de Diego Forlán , quien tomó el mando del combinado celeste mayor de forma interina tras la salida de Marcelo Bielsa.

A través de la cuenta de los Samurai Blue, como llaman al equipo nipón, la JFA comunicó los detalles del encuentro.

El partido Japón vs Uruguay está anunciado para el jueves 24 de setiembre a la hora 19:05 del país asiático, lo que en hora uruguaya sería a las 07:05.

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El escenario del encuentro será el Estadio Q&A Miyagi, de la ciudad de Miyagi, a unos 350 kilómetros de Tokio.

Lo que dijeron sobre Uruguay y el homenaje del partido

Hajime Moriyasu, el histórico director técnico de Japón, se refirió al partido, el primero que jugarán luego del Mundial 2026.

“Se ha decidido que nos enfrentaremos a Uruguay en el primer partido amistoso internacional después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con Uruguay preparándose para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030, creemos que afrontarán este partido con la determinación de ganar bajo la dirección de su nuevo entrenador”, señaló.

Moriyasu, el DT de Japón, EFE

“Estamos realmente encantados de recibir a un equipo tan maravilloso, que cuenta con una rica historia y gran fortaleza. Y a partir de este partido, nosotros también avanzaremos, conectando el pasado y el presente del fútbol japonés, mirando hacia el futuro, para que el fútbol japonés pueda fortalecerse aún más y, por lo tanto, brindar aún más vitalidad al pueblo de Japón”, agregó.

Moriyasu también destacó el valor sentimental que tendrá el amistoso. “Muchas personas perdieron la vida en el terremoto de Kumamoto de 2026. Creemos que es nuestro deber como selección nacional de fútbol de Japón expresar nuestras condolencias y hacer de este un partido que pueda brindar fortaleza y esperanza a las familias en duelo y a los afectados por el desastre”.

“Además, este partido se celebrará en la prefectura de Miyagi, una de las zonas afectadas por el Gran Terremoto del Este de Japón, en el 15° aniversario del desastre. Queremos que este partido sea una forma de expresar nuestra gratitud no solo a los afectados por estos terremotos, sino también a quienes se han visto afectados por desastres ocurridos en diversos lugares en el pasado, así como a quienes han trabajado arduamente por la recuperación y la reconstrucción, y a quienes trabajan arduamente por un futuro mejor”.