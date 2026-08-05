"¡Jodánse, eliminados!": la burla de Neymar a los jugadores de Remo que calentó la zona de vestuarios, luego de ser provocado por sus hinchas; mirá el video

El crack brasileño Neymar tuvo un partido caliente ante Remo, de visitante, este martes por los octavos de final de la Copa do Brasil, en el que su equipo ganó por 1-0 y avanzó a la siguiente fase con gol de Ronielson a los 74 minutos.

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En la previa del partido, los hinchas locales insultaron a Neymar mientras hacía la entrada en calor, quien irónicamente los saludó.

Luego, el encuentro, en el que fue titular el ex Nacional Christian Oliva, se jugó con mucha tensión y el ex Barcelona y PSG fue clave en la jugada del gol al recuperar la pelota y darle la asistencia a Ronielson.

El “Peixao” que quedó con la clasificación pero la historia siguió en los vestuarios.

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El cruce de Neymar tras eliminar a Remo

En el túnel para llegar a los camerinos, Neymar se cruzó con directivos y jugadores de Remo y lanzó la bronca por el trato que había recibidos.

“¡Jodánse, eliminados!”, les gritó. “¡Vamos carajo”, agregó, para luego mirarlos a la cara y decirles: “Esto es Santos”, mostrándole el escudo del equipo, bailando y gritándoles “eliminados”, mientras desde el otro lado querían voltear la valla para irlo a buscar.

“Vagabundo”

Tras el partido y el momento de tensión, Tonhao, el presidente de Remo, fustigó a Neymar.

“Santos no necesita de esto”, manifestó.

“Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. La gente es culpable de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo”, comentó.

AGORA! Tonhão, presidente do Remo:



“O Santos não precisa disso.”



“E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!”… — Planeta do Futebol (@futebol_info) August 5, 2026

El futuro de Neymar

La estrella brasileña Neymar evitó este lunes pronunciarse sobre un posible retiro al terminar su contrato con el Santos, pero su padre y representante, Neymar da Silva Santos, afirmó categóricamente que el atacante de 34 años "va a seguir jugando fútbol".

Neymar se retiró de la selección brasileña tras disputar el Mundial de Norteamérica, pero tiene un vínculo firmado con el club de sus amores hasta diciembre.

"Cuando termine mi contrato, voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer", dijo Neymar al ser preguntado sobre su futuro, en una subasta de caridad organizada por él mismo, en Sao Paulo.

Neymar Foto: Odd Andersen/AFP

"Vamos poco a poco, vamos partido a partido. Me estoy sintiendo bien físicamente", matizó el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain, castigado por un seguidilla de lesiones en los últimos años.

Su padre y representante, Neymar da Silva Santos, también fue cuestionado al respecto.

"Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué va más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando", respondió el empresario.

El Santos está clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana y pelea por mantenerse en la primera división del fútbol brasileño.

En 2025 la justicia brasileña rechazó un pedido de Neymar para frenar la publicación de un podcast que presentó a su padre como un empresario "voraz" que estaba detrás de la mayoría de decisiones de su carrera.