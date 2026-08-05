La bacteria detrás de la alerta por hamburguesas contaminadas: qué es la Escherichia coli y por qué puede ser tan peligrosa

La investigación de un caso grave en Paysandú , donde una mujer de 29 años debió ser ingresada a CTI con un diagnóstico compatible con Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) tras ingerir hamburguesas presuntamente contaminadas , encendió las alarmas de la salud pública tras el hallazgo de colonias de Escherichia coli en un lote de hamburguesas. Este microorganismo, presente de forma habitual en la naturaleza, cuenta con cepas capaces de liberar potentes toxinas y comprometer severamente el organismo .

La Escherichia coli (E. coli) es un grupo amplio y diverso de bacterias. La gran mayoría de sus cepas habitan de forma inofensiva en el tracto digestivo de los seres humanos y de animales de sangre caliente, donde colaboran en la digestión de alimentos y la producción de vitaminas indispensables.

Sin embargo, existen variantes genéticas patógenas que producen enfermedades intestinales y sistémicas. Entre las más peligrosas destacan las cepas productoras de toxina Shiga (STEC) . Estas bacterias se transmiten habitualmente mediante el consumo de agua o alimentos contaminados , en especial carnes insuficientemente cocidas .

Investigan un posible caso de intoxicación por hamburguesas contaminadas: una mujer de 29 años está en CTI

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Cuando las cepas de E. coli productoras de toxina Shiga se alojan en el intestino delgado, comienzan a liberar citotoxinas . Esta toxina destruye el revestimiento celular de las paredes intestinales y genera colitis hemorrágica , manifestada a través de calambres abdominales intensos y diarrea con presencia de sangre .

Si la toxina logra atravesar la barrera intestinal e ingresa a la circulación sanguínea, daña de forma directa los vasos capilares del cuerpo. Su impacto es particularmente severo en los riñones, donde la fragmentación de glóbulos rojos y la formación de pequeños coágulos bloquean el filtrado de toxinas.

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH): la complicación más severa

La principal complicación derivada de la acción de la toxina Shiga es el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). Este cuadro se caracteriza clínicamente por una tríada: anemia hemolítica no autoinmune, disminución drástica de plaquetas (trombocitopenia) e insuficiencia renal aguda de distinta gravedad.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre un 5% y un 10% de las infecciones por bacterias STEC derivan en un SUH. Si bien afecta principalmente a niños menores de cinco años y adultos mayores, también puede desencadenarse con severidad en pacientes jóvenes.

Los síntomas clínicos a los que prestar atención

El período de incubación suele oscilar entre tres y cuatro días después de consumir el alimento contaminado, aunque los síntomas pueden comenzar entre las 24 horas y los 10 días posteriores a la exposición.

Los primeros signos clínicos incluyen dolor abdominal intenso, vómitos y diarrea, que rápidamente puede volverse sanguinolenta. Durante las fases iniciales, la fiebre suele ser baja o incluso estar ausente.

La aparición de fatiga extrema, palidez marcada en la piel y las mucosas, y una reducción importante en el volumen o la frecuencia de la orina son señales de un deterioro renal agudo y requieren atención médica inmediata.

Por qué la carne picada representa el mayor riesgo de contagio

El reservorio natural de las cepas STEC es el ganado vacuno. Durante los procesos de faena y procesamiento, la bacteria alojada en la superficie de la carne puede ser transferida e introducida en toda la masa del producto cuando este se muele.

A diferencia de los cortes enteros de carne, donde el calor elimina las bacterias presentes en la superficie durante la cocción, el proceso de picado distribuye los microorganismos hacia el interior del alimento. Por ese motivo, las autoridades sanitarias recomiendan que todas las preparaciones elaboradas con carne picada se cocinen completamente, hasta asegurarse de que no quede ninguna parte rosada en el interior.