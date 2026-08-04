Empezaron las obras en los accesos este a Montevideo: proyectan dos viaductos, más carriles y una rotonda para mejorar el tránsito

La constructora Saceem comenzó las obras en los accesos este a Montevideo , que demandarán dos años de trabajos —en el estimado preliminar— y una inversión de US$ 50 millones por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

El objetivo final de estas intervenciones es mejorar la circulación del tránsito , que suele verse congestionado en el ingreso este a la capital , sobre todo en verano y los fines de semana.

Según el detalle de las obras del MTOP, presentado en junio de este año a vecinos en el Municipio Nicolich, se prevé ensanchar la calzada en la intersección de las rutas 101 y 102 . De esta manera, la aproximación oeste a esa intersección tendrá dos carriles nuevos , mientras que las norte y sur tendrán uno más . Se construirán sendas peatonales y se readecuarán semáforos , informó el ministerio en aquel entonces.

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El primero de ellos estará ubicado en la intersección de Avenida de las Américas y la Ruta 101. El viaducto unirá ambas arterias. "Esta solución a distinto nivel mantendrá operativa la rotonda actual en la zona inferior, lo que garantizará una disminución en los tiempos de viaje y agilizará los flujos principales", señaló el ministerio en su publicación.

El segundo viaducto estará en Avenida de las Américas y Avenida Racine. En este caso, se buscará que la obra minimice la "afectación en superficie" y que el viaducto "se integre al entorno natural".

"En la parte inferior se creará una rotonda y calzadas de servicio laterales para ordenar la circulación local. Además, incluirá un pasaje peatonal seguro para conectar ambos lados del Parque Roosevelt", señaló la cartera.

Por último, habrá una nueva rotonda para conectar la Avenida Calcagno, la Ruta 101 y la rotonda del Aeropuerto de Carrasco. "Esta obra reordenará el tránsito y ofrecerá una optimización operacional favoreciendo una circulación más fluida", señaló el MTOP.

Entrevistado por Telemundo, el director ejecutivo de Saceem, Alejandro Ruibal, sostuvo que esta será la "primera infraestructura grande de los accesos este de Montevideo".

Mientras que al oeste los accesos fueron construidos hace 50 años —y según el empresario "todavía tiran"—, el este de Montevideo "necesita más obras de infraestructura".

"La ciudad se ha corrido mucho hacia el este, además del tránsito en verano de la gente que va hacia el este, hacia los balnearios. Y esta es la primera obra grande de infraestructura que son dos viaductos que van a, cuando se termine, descomprimir", señaló.

Ruibal sostuvo que se prevé un plazo de construcción de dos años aproximadamente y comentó que la obra demandará más de US$ 50 millones.