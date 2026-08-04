India abre su primera embajada en Uruguay y designa a su primer representante diplomático permanente

El canciller Mario Lubetkin recibió las cartas figuradas de Binoy George , quien ha sido designado como el primer embajador residente de la República de la India ante el Uruguay. El hecho fue comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores ( MRREE ) vía redes sociales.

En el país funciona el Consulado de India desde abril de 2025 y, en la región, la Embajada de India en Argentina. Este acto formaliza la apertura de la representación diplomática permanente , consolidando el marco de las relaciones exteriores entre ambos Estados.

Además del canciller, Binoy George fue recibido también por el embajador Francisco Purificatti , director de Protocolo del MRREE, y transmitió los saludos del ministro de Asuntos Exteriores de la India, Dr. S. Jaishankar .

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Según el ministerio, la apertura de esta embajada en Montevideo demuestra los " vínculos de amistad entre ambos países y el potencial para seguir profundizando y diversificando la relación bilateral".

El canciller @MinLubetkinUy recibió a Binoy George, quien presentó las cartas figuradas que lo acreditan como el primer Embajador residente de la India en Uruguay. La apertura de una Embajada de India en Montevideo refleja los estrechos vínculos de amistad entre ambos… pic.twitter.com/RaM3a6HLN4

Por su parte, la Embajada de India compartió en redes sociales que, durante el encuentro con el canciller Lubetkin, se abordaron temáticas orientadas al fortalecimiento de las relaciones entre la India y Uruguay y también sobre preparativos para la próxima Cumbre de los BRICS en la India, "en la que se prevé la participación del Canciller de Uruguay en representación del Presidente de la República".

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Hace más de un año, en abril de 2025, había abierto el Consulado de India en Uruguay, que contó con la presencia —hasta el momento— del embajador de India en Argentina y Uruguay, Dinesh Bhatia. Actualmente, el consulado está a cargo del arquitecto Marcelo Daglio.

En su momento, Bhatia había dicho que los gobiernos de Uruguay y de India tenían "un interés común en promover las relaciones económicas" y que existía una "gran potencial" en áreas como tecnología de la información, farmacéutica y la industria automotriz.