Embajador de India: relación comercial con Uruguay tiene "para crecer mucho más" y debe enfocarse en "tecnología, informática e IA"

Un prolijo español , fruto de misiones previas en Buenos Aires y México, es una de las cartas de presentación de Ajaneesh Kumar , un diplomático indio que desde noviembre oficia como embajador del país concurrente desde Argentina . Falta poco para que la nación más poblada a nivel mundial -y cuarta economía del globo- tenga sus oficinas en Montevideo , dice Kumar.

Además de tener reuniones con autoridades, parlamentarios y empresarios, el embajador está en el país para eso: vino a recorrer lugares para terminar de definir dónde instalarán las oficinas y la residencia de quien estará al frente de la misión en Montevideo. Fue un compromiso que asumió el primer ministro Narendra Modi al reunirse con Yamandú Orsi en paralelo al G20 y Kumar está pronto para cumplirlo.

En entrevista con El Observador, el diplomático señala que la relación comercial está suboptimizada , pide a los empresarios viajar más a India para concretar más negocios y apunta a que los esfuerzos deben destinarse a aumentar los intercambios en materia tecnológica y de servicios dado que los países son muy desiguales.

¿Cuál es el estado de la relación bilateral entre India y Uruguay en este momento?

Nuestra relación es fuerte, tiene mucha confianza y todo el sentido para crecer mucho más. Hoy en día estamos entre el 10% y 15% del valor que podemos agregar a nuestra relación en el tema comercial. El mundo es bastante abierto hoy en día y la India se ha convertido en la cuarta economía. Uruguay es un país que tiene gente muy capacitada y con alto nivel de educación, hay que ver las posibilidades donde se necesita a esa gente. En lugar de buscar en fábricas y galpones, eso no nos interesa con el tamaño de Uruguay, preferimos (enfocarnos) en informática, IA, irnos a otro nivel.

India no tiene todavía una embajada en Uruguay pero se comprometió a abrirla. ¿Cuándo estiman que se pueda efectivizar?

Si todo sale bien en los primeros seis meses del año. Vine por eso, estaré buscando y revisando las propiedades que están en la lista para ver. Seguro que esos trámites se van a terminar pronto y tendremos la embajada.

¿Está en agenda algún viaje de los presidentes?

Nuestro ministro de Relaciones Exteriores estuvo aquí para la toma de poder del presidente Yamandú Orsi y estamos esperando que tengamos la primera visita de un presidente de Uruguay a la India. Tal vez este año, vamos a ver cómo es el calendario. Estamos muy ansiosos de tener esa visita. En marzo vamos a tener consultas políticas a nivel de viceministros y vamos a discutir todo, desde comercio hasta la relación política, los apoyos a cada quién, las candidaturas y los acuerdos.

¿Cómo puede mejorar la relación comercial entendiendo que está suboptimizada y que solamente hay un 15% del desarrollo potencial?

La mejor manera de tener una relación fuerte es hacer más contactos entre pueblos y empresarios. Si vas a la India, ves qué tiene para ofrecer. En el mismo sentido, cuando hay una delegación de la India aquí en Uruguay, miran y aprovechan. Uruguay está recibiendo mucha inversión y la India es líder en varios sectores como el farmacéutico, dispositivos médicos, maquinaria pesada, chips, semiconductores, sector espacial. Esos son los rubros que hay que buscar complementariedad.

¿El acercamiento tiene que ser entre empresarios? ¿Cuánto inciden los gobiernos?

Hay vínculos. Ustedes tienen una embajada que está trabajando muy bien en la India, pero falta mucho. Estoy segurísimo que con contactos políticos y empresariales se va a lograr mucho.

¿Está en la agenda de la India profundizar su vínculo con el Mercosur?

Hace poquito la India y el Mercosur lograron ampliar la lista de productos que integran el acuerdo comercial que está vigente. La India estaba pidiendo la ampliación y Uruguay está considerado "como campeón" para esta ampliación (por los beneficios).

La canasta exportadora muestra a la madera como rubro principal pero también hay cebada, lana y algunos productos químicos. Sabiendo que es necesario aumentar la cantidad y que hay potencial, ¿está poco diversificada o son estos los rubros los que deben aumentarse más?

En el comercio siempre hay que hablar con la realidad. La India es un mercado enorme, Uruguay produce porotos, lentejas, cosas que estamos comprando de Argentina. Tal vez Uruguay no se está ganando el espacio, pero hay otros rubros que Uruguay debe pensar. Si hay un vínculo con la industria de la India en forma electrónica, Uruguay puede hacer (acá) una parte de la industria electrónica de la India. Hay que ver cómo se puede agregar valor a la relación que ya existe. Cuando hablamos de cosas informáticas, no es manufactura sino todo lo que sale de la mente, personas que están pensando, utilizando su educación y haciendo las obras.

De la misma manera, tenemos que pensar cómo un país que tiene un mercado de más de 900 millones de consumidores puede acercarse a un mercado que no es tan grande. La manera de pensar debe ser algo diferente.

¿Cómo tiene que ser la complementación?

Hay que pensar en empresas en las que la gente bien educada de Uruguay pueda participar. Dije desarrollo, innovación en farmacéuticos. Hay que hacer estudios de buscar una nueva molécula, que puede ser un medicamento a futuro, o en el diseño de semiconductores, cosas conectadas con electrónica, servicios como FinTech, HealthTech, Agritech. Utilizar tecnología en algún rubro que no necesita una fábrica. Al ser un mercado chico y uno grande no existe comparación, hay que buscar complementariedad.

Me queda claro que estamos hablando de reforzar la cooperación no en la producción primaria sino dentro del paradigma del I+D.

Porque para la primaria hay algo importante, ustedes necesitan una base de producción gigante para tener una industria que sea de utilidad para la India.

En el desarrollo de los negocios, ¿cuánto influye la brecha cultural?

Diría que mucho, porque una vez que tenés confianza en el pueblo, conocés el país, la cultura, eso te ayuda mucho a hacer negocios. Por ejemplo, Uruguay ya está comprando farmacéuticos de la India, pero todavía faltan productos de ayurveda u homeopatía, que es otra línea de medicamentos, ya que la gente de Uruguay tiene una conexión gigante con la India en yoga y espiritualidad, veo (posible) una conexión muy grande entre la cultura india y el pueblo uruguayo.

Lo que falta es desarrollarlo un poco más, dice usted.

Por eso dije al principio que el contacto entre pueblos es sumamente importante para desarrollar cualquier relación entre dos países.

Otra dificultad que aparece en los negocios son los aranceles, que algunos están un poco altos para los productos uruguayos.

El tema de los aranceles es muy delicado porque desde aquí se ven altos pero hay que ver también en el mercado de mi país quiénes son los que tienen el beneficio del arancel. Por ejemplo en productos agrícolas, la India tiene casi la mitad de la población conectada con la agricultura, y la mayoría de ellos tienen un campo de menos de media hectárea. La familia depende de lo que se produce en esa tierra y el Estado tiene la responsabilidad de proteger también el interés del pueblo.

Igual estamos viendo que año a año los aranceles están disminuyendo y estoy seguro que en el largo plazo, con el desarrollo de nuestra propia economía, van a disminuir mucho más y van a ser mucho más semejantes que en otros países.

A Uruguay le está pasando que algunas empresas deciden relocalizar operaciones, incluso en India, por costos laborales y escala. ¿Ven que hay competencia por esas inversiones? ¿Cómo se pueden complementar?

India va con su política de Make in India y tiene un mercado de 900 millones de consumidores. Cualquier empresa que está produciendo en la India gana el mercado y tiene los beneficios de nuestros acuerdos con el mundo. Ganás por tres lados: tu costo de producción es muy bajo, porque los factores de producción son mucho más baratos que en Uruguay o en cualquier otro país de esta región; tenés el beneficio de nuestro mercado, y tenés el beneficio de nuestros acuerdos, entonces (accedés) a un mercado gigante en lugar de estar en Uruguay o el Mercosur por lo menos.

¿Qué piensan que debe fortalecer Uruguay para atraer más empresas tecnológicas indias?

Diría que Uruguay debe visitar más la India, presentar las oportunidades e ir al segundo rango de ciudades. No solamente hay que quedarse satisfecho con Delhi, Mumbai, Chennai y Bangalore. Hay que ir a Pune, hay que ir a Indore. Son nuevos centros de tecnología, de crecimiento. Y lo más importante, hay que participar en el crecimiento de la India, en tipo joint ventures, colaboraciones.

Un tercer problema que se observa es la falta de conexiones.

Eso es un problema, no hay ninguna duda, de hecho no hay ninguna aerolínea que ofrezca un vuelo directo y lamentablemente para nosotros también cuando es tiempo de viajar, es una pesadilla. Estamos hablando de entre 26 hasta 34 horas de viaje. Por eso hay que pensar en cosas que no dependan de viajar, que se puedan hacer con tecnología-informática.

¿Se observa una solución a corto plazo?

Estamos tratando, no es que no estamos trabajando. Con Argentina estamos tratando de tener una relación bilateral que facilite un vuelo que venga a Buenos Aires, no existe ningún avión hoy en día que pueda volar directamente, pero con unas paradas puede venir a Argentina. Es algo que toma tiempo porque hay que hacer muchos acuerdos. Además, eso también depende de las líneas aéreas y ninguna en el sector privado va a hacer un vuelo o poner un vuelo si no va a tener una ganancia.