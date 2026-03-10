El dólar retrocede y cotiza nuevamente por debajo de $ 40

El dólar baja por segundo día consecutivo en el mercado local, en un contexto de mayor calma en los mercados internacionales.

Pasado el mediodía, la divisa se situaba en $ 39,99 , según datos de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

El lunes el dólar había caído 0,27% y, en el promedio interbancario, había quedado en $ 40,209 . El cierre de la jornada fue de $ 40,150 , lo que implicó una baja diaria más pronunciada de 0,54% . Esto tras cinco sesiones consecutivas al alza la semana pasada.

INDUSTRIA Pinturas Inca reestructura su operación en Uruguay y trasladará una línea de producción a Argentina

MERCADOS Guerras y petróleo: experto advierte que la escalada en Medio Oriente puede impulsar la inflación global

Donald Trump señaló que la guerra podría terminar antes de lo previsto, aunque advirtió que los ataques podrían intensificarse si Irán intenta bloquear el tránsito de petróleo por el Estrecho de Ormuz .

Tras estas declaraciones, los futuros del crudo WTI descendieron por debajo de US$ 90. Trump también planteó levantar ciertas sanciones vinculadas al petróleo y propuso que la Marina de Estados Unidos escolte a los petroleros que atraviesen el estrecho de Ormuz.

Además, los ministros del Grupo de los Siete (G7) se comprometieron a liberar petróleo de sus reservas estratégicas si la situación lo requiere.