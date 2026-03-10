Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Economía y Empresas / MERCADOS

El dólar retrocede y cotiza nuevamente por debajo de $ 40

En el exterior, el petróleo cae y las bolsas de Estados Unidos operan al alza, mientras el mercado sigue atento a las declaraciones de Donald Trump sobre el conflicto con Irán

10 de marzo 2026 - 12:30hs
Dólar
Piqsels

El dólar baja por segundo día consecutivo en el mercado local, en un contexto de mayor calma en los mercados internacionales.

Pasado el mediodía, la divisa se situaba en $ 39,99, según datos de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

El lunes el dólar había caído 0,27% y, en el promedio interbancario, había quedado en $ 40,209. El cierre de la jornada fue de $ 40,150, lo que implicó una baja diaria más pronunciada de 0,54%. Esto tras cinco sesiones consecutivas al alza la semana pasada.

  • En la región, la moneda estadounidense cotizaba estable en Brasil, en torno a 5,15 reales por unidad.
  • En el mercado de materias primas, el petróleo Brent se ubicaba cerca de US$ 88 por barril.
  • En Estados Unidos, los principales índices bursátiles operaban al alza cerca del cierre: el Dow Jones Industrial Average subía 0,39%, el Nasdaq Composite 0,61% y el S&P 500 0,34%.
  • Por su parte, el índice del dólar se mantenía por debajo de 99 puntos, tras una fuerte caída intradía en la sesión previa. El retroceso se vinculó a las expectativas de un posible fin rápido del conflicto con Irán, lo que redujo la demanda de la moneda estadounidense como activo de refugio.

Donald Trump señaló que la guerra podría terminar antes de lo previsto, aunque advirtió que los ataques podrían intensificarse si Irán intenta bloquear el tránsito de petróleo por el Estrecho de Ormuz.

Tras estas declaraciones, los futuros del crudo WTI descendieron por debajo de US$ 90. Trump también planteó levantar ciertas sanciones vinculadas al petróleo y propuso que la Marina de Estados Unidos escolte a los petroleros que atraviesen el estrecho de Ormuz.

Además, los ministros del Grupo de los Siete (G7) se comprometieron a liberar petróleo de sus reservas estratégicas si la situación lo requiere.

Temas:

Dólar bevsa EEUU Donald Trump

