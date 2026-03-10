Quién es Leydis Aguilera, la primera diputada de origen cubano en la historia del Parlamento uruguayo

La ingeniera Leydis Aguilera asumirá este martes una banca en la Cámara de Diputados , convirtiéndose en la primera diputada de origen cubano en la historia de Uruguay . Su llegada al Poder Legislativo buscará " ser esa voz dentro del Parlamento en defensa de todas las personas, y especialmente de mi comunidad migrante aquí en Uruguay" , dijo en diálogo con El Observador.

Aguilera integra el Partido Nacional y es referente de la comunidad afrodescendiente . Además, lidera la agrupación Tiempo de Avanzar , un espacio político integrado por personas migrantes de distintos orígenes y ciudadanos uruguayos.

Actualmente se desempeña como coordinadora de la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Nacional , desde donde impulsa iniciativas vinculadas a políticas de integración y derechos para personas migrantes .

CASO JONATHAN Diputado presentó cuatro pedidos de informes para conocer "dónde se falló" en el caso de Jonathan Correa

CASO JONATHAN Policía revisa posible "error de interpretación" en orden judicial que impidió intervención del INAU en caso Jonathan Correa

Este martes El Observador habló con Aguilera, quien es ingeniera en Telecomunicaciones y Electrónica , con su título revalidado en la Universidad de la República . Llegó a Uruguay hace 16 años , donde formó su familia.

“Soy cubana de nacimiento, pero uruguaya de corazón”, dijo.

En Uruguay vive con su esposo, que es uruguayo, y con su hijo, que nació en el país hace nueve años.

Según explicó, su llegada al país marcó un punto de inflexión en su vida. “Uruguay en mi vida fue un antes y un después”, afirmó.

Para Aguilera, el país representa un espacio de libertad para quienes provienen de contextos políticos autoritarios. “Uruguay para nosotros, que venimos de otros países y venimos directamente de una dictadura arrastrando esas cadenas, es un faro”, sostuvo.

También definió al país como “ese pequeño pedazo de tierra que nos enseñó que la libertad existe y que es posible, y ese espacio en el que sentimos que podemos respirar sin miedo”.

Su llegada a la política

Aguilera comenzó su actividad política dentro del Partido Nacional, guiada —según explicó— por la actual directora Gloria Rodríguez, a quien definió como una “ferviente militante” por los derechos humanos.

Desde entonces se integró al sector D Centro del Partido Nacional y desarrolló actividad política vinculada a la comunidad migrante.

La legisladora asumirá la banca como suplente del diputado Pablo Abdala. “Tengo ese grandísimo honor de asumir por el diputado Pablo Abdala, otra persona que también está muy comprometida con la política y con el pueblo”, dijo.

“También soy fundadora y líder del grupo político Tiempo de Avanzar, perteneciente al Partido Nacional. Es el primer grupo del país, integrado por personas migrantes de diversos orígenes y, por supuesto, también por ciudadanos naturales uruguayos”, agregó.

En su discurso de asunción, Aguilera pondrá el foco en la situación de las mujeres migrantes y su aporte a las sociedades que las reciben.

También señaló que aspira a representar a distintas comunidades migrantes que viven en Uruguay.

“Espero estar a la altura de las circunstancias y ser esa voz dentro del Parlamento en defensa de todas las personas, y especialmente de mi comunidad migrante aquí en Uruguay”, afirmó.

Al referirse a esa comunidad, explicó que no se trata solo de ciudadanos cubanos. “Cuando hablo de migrantes no hablo solo de cubanos. Hablo de venezolanos, con quienes hemos trabajado mucho; de colombianos, dominicanos, peruanos, rusos, nicaragüenses, en fin, de todas las personas que dejaron sus tierras para buscar un futuro mejor para sus familias”.

Un día “de emoción y responsabilidad”

Para Aguilera, la llegada al Parlamento representa un hecho personal y político significativo. “Me enamoré de Uruguay, de su gente, de su calidez, de su solidaridad y de la política”, destacó.

“Hoy para mí es un gran día. Es un día de emoción, de responsabilidad y de entusiasmo”, expresó.

La diputada señaló que nunca imaginó que podría llegar a ocupar un lugar en el Parlamento de Uruguay.

“Una cubana nunca soñó que podía acceder a la Cámara de Representantes en uno de los pocos países con democracia plena en el mundo, como es Uruguay”, afirmó.

También agradeció a su “querido Partido Nacional, a sus dirigentes y militantes” por el apoyo recibido durante su carrera política.

Además, destacó el respaldo que, según dijo, mostró el expresidente Luis Lacalle Pou hacia las comunidades migrantes. En ese sentido, recordó la cumbre de la CELAC de 2021, cuando al exmandatario “no le tembló el pulso y lo dijo con claridad. Defendió los derechos de los migrantes. Él cantó en su propia cara al dictador Miguel Díaz-Canel ‘Patria y Vida’, que para nosotros no es una canción, no son palabras, es el grito de libertad de un pueblo entero que no se calla”.

“Los uruguayos nos han abierto las puertas de este país y nos han dado la oportunidad de conocer la libertad y de amarla”, cerró.