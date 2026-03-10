Justicia resolvió la liquidación de la herencia de Basso: propuesta de convenio presentada por las herederas no alcanzó las mayorías

La Justicia dispuso la liquidación del concurso de la herencia de Gustavo Basso luego de que la propuesta de convenio presentada por las herederas no lograra reunir las mayorías exigidas por la ley.

La decisión judicial se adoptó tras el informe presentado por la sindicatura , que concluyó que la propuesta de convenio con adhesiones no alcanzó las mayorías previstas en la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial (LCRE) .

La abogada del Estudio Bragard, Andrea Ramírez, explicó que, ante esa situación, el proceso concursal cambia de etapa.

“ El juzgado competente decretó la liquidación del concurso de la herencia de Rubén Gustavo Basso Pallares, luego de que la sindicatura informara que la propuesta de convenio con adhesiones presentada por las herederas no alcanzó las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial ”, señaló.

Según detalló, la resolución implica que el proceso pase a la fase de liquidación de los bienes.

“En consecuencia, el proceso concursal pasa a la etapa de liquidación de la masa activa, la cual será llevada adelante por la sindicatura designada, conforme a lo previsto en la normativa concursal”, agregó.

Rechazo a un recurso del administrador de la herencia

En el mismo fallo se dio cuenta de que el Tribunal también resolvió rechazar un recurso presentado por el contador que había sido designado como administrador de la herencia en el proceso sucesorio.

De acuerdo con Ramírez, la decisión se basó en que esa figura no tiene legitimación para actuar dentro del proceso concursal.

“Asimismo, el Tribunal rechazó un recurso interpuesto por el contador designado como administrador de la herencia en el proceso sucesorio, al entender que carece de legitimación para actuar en el concurso, dado que en ese ámbito la representación y administración de la masa corresponde exclusivamente a la sindicatura”, explicó.

La resolución judicial

La decisión del juzgado concursal tomó en cuenta las consideraciones del síndico y resolvió avanzar hacia la liquidación del concurso.

En el texto de la resolución se señala que “no habiéndose alcanzado las mayorías requeridas por el art. 163 LCRE, corresponde la desaprobación del convenio con adhesiones presentado y, en virtud de lo dispuesto por el num. 3 del art. 168 LCRE, procede la liquidación de la masa activa del concurso de la herencia de RUBEN GUSTAVO BASSO PALLARES”.

El decreto también establece que se mantiene la suspensión de la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, mientras continúa actuando la sindicatura designada, que deberá proceder conforme a lo previsto en el artículo 174 de la LCRE.

Asimismo, el tribunal dispuso la formación de una pieza separada por incidente de calificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la ley concursal.

La herencia de Gustavo Basso

En 2025 el juez de Concurso Leonardo Méndez decretó el concurso necesario de la herencia del empresario Gustavo Basso, a pedido de varias familias propietarias de campos que reclamaban deudas por arrendamientos vinculadas a la operativa de Conexión Ganadera.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la discusión sobre la solvencia de la herencia. La defensa de la familia de Basso sostuvo que el empresario era solvente al momento de su fallecimiento y que su patrimonio también lo era, al presentar un inventario con activos por US$ 41,9 millones y pasivos por US$ 8 millones, lo que arrojaría un patrimonio positivo cercano a US$ 33,9 millones.

Sin embargo, el juez concluyó que la mayor parte de esos activos está comprometida en distintos procesos judiciales. Según la sentencia, de los US$ 41 millones declarados, unos US$ 35 millones no son de disponibilidad inmediata, por lo que el activo “concreto” queda reducido a US$ 6,5 millones, una cifra inferior al pasivo, lo que configura insolvencia.

El inventario de la herencia incluye inmuebles, vehículos de alta gama, acciones en varias sociedades y créditos contra empresas y personas. Entre los bienes figuran un apartamento en la Torre Imperiale de Punta del Este, otros inmuebles en Montevideo y un campo en Florida tasado en US$ 3,1 millones, además de 12 vehículos.

También aparecen participaciones en varias empresas, aunque algunas tienen valor estimado nulo por encontrarse en concurso de acreedores, entre ellas Conexión Ganadera y varias tomadoras de ganado vinculadas al negocio.

En cuanto a los créditos a favor de Basso, el principal corresponde al frigorífico Casa Blanca, con un reclamo que supera los US$ 20 millones entre deuda e intereses, además de montos reclamados a otras empresas y 55 personas físicas.

Del lado de las obligaciones, la herencia enfrenta reclamos de bancos y otras instituciones, entre ellos HSBC, que reclama más de US$ 2,1 millones, y el BROU, que reclama más de US$ 1,5 millones más intereses, además de deudas con empresas, organismos y reclamos laborales.