Una posible salida para La Carlotta: socios argentinos le comprarán a Balsa su parte y buscarán reestructurar el negocio

La Carlotta era uno de los desarrollos que Balsa & Asociados llevaba adelante cuando se presentó a concurso por US$ 65 millones en abril de 2024. Junto a La Juana, Pilar de los Horneros y Arenas del Cabo, La Carlotta quedó trunca. Ahora se abrió la posibilidad de una salida que dependerá de que se cumplan varios pasos.

Juan Martin Balsa y sus exsocios argentinos de Grupo Viento llegaron a un acuerdo extrajudicial , al que accedió El Observador, que implica que los segundos le comprarán su parte a Balsa (el 45%) y a Gerardo Rabajda (5%), si se cumplen una serie de condiciones previas.

La primera condición, que ya se cumplió, era que la jueza del concurso de Balsa & Asociados validara el acuerdo extrajudical y avalara la venta , de lo que informó Montevideo Portal. La jueza María Constancia Farfalla autorizó “la venta de las acciones fideicomitidas que representan el 45% del capital integrado de Danilum SA, en los términos proyectados en el acuerdo extrajudicial comunicado”, dice la resolución que tiene fecha 25 de febrero. Danilum SA es la sociedad que integraban Balsa y sus socios argentinos, Adrian Aspromonte, Andrea Aspromonte, Guido Franconeri, Agustin Franconeri y Lathao LLC.

Sin embargo, esa venta estará sujeta a que se lleve adelante una negociación con los acreedores financieros, comerciales y con los tenedores de boletos de reserva. Para ello, el 75% de los acreedores deberá aceptar el Acuerdo Privado de Reorganización (APR), bajo el cual se proponen reestructurar la sociedad Danilum, que enfrenta múltiples deudas.

El abogado de Danilum, Luciano Real, confirmó a El Observador que se realizó la compraventa y que ahora se trabajará en la reestructura de la sociedad. De todos modos, declinó dar más detalles del acuerdo que señaló es confidencial.

El acuerdo y los pasos que se deberán dar ahora

Según el texto del acuerdo suscrito entre las partes, con la participación de la Liga de Defensa Comercial que ha actuado como síndico del concurso, la compraventa se efectivizó pero para que se haga realidad se deberá trabajar en la reestructura de la sociedad.

El monto total de las acciones que Balsa y Rabajda venden, y que representan el 50% de la sociedad se pagará US$ 3 millones. Los pagos se irán concretando en etapas.

El acuerdo establece que se abonarán US$ 500 mil una vez que se obtenga la autorización judicial, contra la entrega de las acciones. Fuentes del caso dijeron a El Observador que este martes se autorizó la entrega de las acciones para ir cumpliendo el cronograma pactado.

1663643711370.webp Así será Carlotta (render)

Otra cuota, de US$ 1 millón, se le entregara una vez que la jueza haya homologado el APR que Danilum SA presentará, otra cuota del mismo monto se pagará a los 12 meses de homologado el acuerdo y los últimos US$ 500 mil a los 18 meses.

Para ello se abre ahora en marzo una instancia clave que es la negociación con los acreedores para reestructurar la sociedad y que incluirá a los tenedores de boleto de reserva.

El texto del acuerdo afirma que “se prevé también la posibilidad de los compradores de optar por mantener la compraventa de acciones aunque no se homologue el APR, lo que se deberá comunicar antes de los 180 días previstos para su presentación (si no se hubiera presentado) o dentro de los quince días hábiles siguientes a que quede firme la sentencia que rechace el Acuerdo Privado de Reorganización”.

Si el APR consigue las mayorías que se requieren y la jueza lo homologa por sentencia firme, "Danilum SA dejará sin efecto las acciones y remitirá la totalidad de los créditos de cualquier naturaleza que mantiene contra el señor Juan Balsa, Desarrollo Verde SAS y Chamery SA".

También se determina que si se llegara a rescindir el contrato de compraventa, “todos los procesos oportunamente suspendidos seguirán su trámite”.

En ese caso, la sociedad Danilum se terminará liquidando.

El futuro del desarrollo dependerá de lo que suceda luego de pagarle a Balsa y cuando el Grupo Viento tenga el 100% de las acciones. A partir de ese momento, dependerá de que los titulares de La Carlotta negocien con otros desarrolladores que estaban interesados en llevar adelante el proyecto pero que ponían como condición que quedara desligado definitivamente Balsa del proyecto.

El 3 de enero El Observador informó de una denuncia penal que había presentado el abogado Alejandro Pintos de Ferrere, en representación de unos 50 damnificados. El abogado afirmó en ese momento que los denunciantes juntos invirtieron US$ 5,2 millones en los lotes, pero estiman que Balsa y sus socios recibieron al menos US$ 18 millones ya que llegaron a comercializarse entre 120 y 140 terrenos en ese proyecto.