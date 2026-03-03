Dólar sube a $ 39: mercado expectante por el BCU y el escenario internacional

Uruguay no escapa al escenario de tensión que atraviesan los mercados globales , donde la escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a fortalecer al dólar y a impulsar con fuerza los precios de la energía, generando mayor volatilidad cambiaria y presiones adicionales sobre las economías emergentes.

El dólar abrió este martes en $ 39 en el mercado local, en una jornada marcada por la expectativa en torno a la decisión de política monetaria del Banco Central.

La divisa estadounidense había cerrado el lunes con una suba de 0,88% en el promedio interbancario, según datos de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

Este martes la atención del mercado está puesta en la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), en una instancia clave para confirmar la profundización del sesgo expansivo.

Con la inflación por debajo de lo previsto y señales de debilidad en la actividad, el mercado espera una nueva baja de la Tasa de Política Monetaria (TPM) –hoy en 6,5%- que consolide el giro en la política monetaria. Un eventual recorte podría reforzar la presión alcista sobre el tipo de cambio.

Embed

Contexto internacional

La guerra de Estados Unidos contra Irán entraba este martes en su cuarta jornada, sin señales de desescalar pronto, y los inversionistas aumentaban su exposición al dólar y a la energía.

A nivel internacional, el dollar index escalaba 0,8% a 99,2 puntos, su mayor nivel en seis semanas, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense volvían a subir con fuerza ante los riesgos inflacionarios.

"El dólar sigue siendo un refugio seguro ante las nuevas preocupaciones sobre los riesgos relacionados con Irán. Además del atractivo tradicional de su liquidez en tiempos de turbulencias, el posicionamiento del mercado era muy corto en dólares antes de que estallara la crisis, por lo que todavía existe un importante combustible procedente de la liquidación de posiciones", dijo John Hardy, head global de Estrategia Macro en Saxo Bank.

La incertidumbre sobre la duración del conflicto crece, luego de que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio advirtieran que los ataques más importantes contra Irán aún están por llegar. Teherán ha lanzado represalias sobre múltiples territorios vecinos de países que albergan bases estadounidenses.

La embajada estadounidense en Riad, capital de Arabia Saudita, fue atacada por dos drones, según el Ministerio de Defensa saudí, mientras el Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar países de Medio Oriente.

¿Petróleo arriba de US$ 100?

Los bancos de inversión Goldman Sachs y JP Morgan estiman que existe riesgo de un aumento repentino del precio del crudo hasta un rango de entre US$ 100 y US$ 130 por barril si se produce una interrupción prolongada del suministro a través del estrecho de Ormuz, lo que podría verse agravado por dificultades para contratar seguros para el transporte marítimo.

El gas natural de referencia en Europa se ha disparado cerca de 80% en la semana, tras los ataques a importantes plantas de gas natural licuado en Qatar, lo que llevó a la empresa estatal del país a declarar fuerza mayor e interrumpir la producción.

El Observador y Diario Financiero