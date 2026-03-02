Dólar sube en Uruguay y se acerca a los $ 39 ante la incertidumbre global

En la primera sesión de la semana, el dólar en Uruguay inició la jornada con tendencia al alza, operando en sintonía con lo observado en Brasil y a nivel global. El mercado local se ve influenciado por una jornada marcada por la incertidumbre tras la intensificación del conflicto en Medio Oriente.

Próximo al mediodía de este lunes, la divisa se negociaba a $ 38,9 en el mercado interbancario. Esto representa una suba de $ 0,50 respecto al cierre del viernes, según los datos de la Bolsa Electrónica de Valores ( Bevsa ).

El fortalecimiento del dólar responde a los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidos por la represalia de Teherán con misiles y drones dirigidos a la región. Este escenario ha generado un movimiento hacia activos de refugio:

A nivel global, el dollar index saltaba un 0,8% alcanzando los 98,4 puntos , su máximo en cinco semanas, mientras que en un afán de refugio el oro crecía un 2,2% y la plata avanzaba un 1,5% , contrastando con la caída del 0,6% en el cobre y el desplome de los mercados bursátiles.

En el sector energético, el petróleo Brent despegaba un 8,8% hasta los US$ 79 por barril —su mayor precio desde principios de 2025— tras la detención de operaciones en la mayor refinería de Arabia Saudita por un ataque con drones, al tiempo que los futuros del gas natural en Europa se disparaban más de un 40% luego de un ataque directo a la producción en Qatar.

¿A cuánto estará el dólar en Uruguay en diciembre de 2026?

Para el cierre de 2026, los expertos proyectan un dólar a $ 39,70 en diciembre, según la mediana de la última encuesta de expectativas del Banco Central (BCU). Para el cierre del primer semestre de este año, los especialistas sitúan la divisa en $ 39,09 para julio.

Es importante señalar que estas proyecciones se vienen corrigiendo a la baja desde hace más de un año; de hecho, el valor actual está casi $ 8 por debajo de los $ 47,6 que se pronosticaban en enero de 2025.

Sin embargo, estas estimaciones fueron recogidas semanas atrás, por lo que no contemplan el actual escenario de conflicto bélico en Medio Oriente que está presionando la divisa al alza en la apertura de hoy.