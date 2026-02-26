El dólar se mantiene por debajo de $ 39 ¿A cuánto se pronostica para el cierre de 2026?

El dólar atraviesa una fase de debilidad global en los mercados internacionales, en un escenario marcado por tensiones fiscales y un cambio de tendencia en la demanda de activos.

En conjunto, los analistas coinciden en que esa debilidad responde a una combinación de factores: un déficit fiscal elevado en Estados Unidos financiado con mayor emisión de deuda y un endeudamiento creciente. A eso se suma una demanda internacional menos dinámica por instrumentos en dólares y un contexto político que no desalienta una moneda más competitiva, lo que genera mayor oferta de divisas y reduce su atractivo como reserva de valor.

Los analistas locales, en su mediana, proyectan un camino de corrección muy gradual al alza , pero partiendo de niveles que reflejan la fortaleza actual del peso uruguayo.

Es importante señalar que el tipo de cambio es una variable particularmente difícil de proyectar, sujeta a la volatilidad del mercado y a cambios en el escenario exterior.

¿A cuánto estará el dólar en Uruguay en diciembre de 2026?

Para el cierre del primer semestre de este año, los expertos sitúan el dólar en $ 39,09 para julio, de acuerdo con la mediana de respuestas de la última encuesta de expectativas publicada por el Banco Central (BCU).

En tanto, hacia el cierre del año, se espera un ligero incremento, alcanzando los $ 39,70 en diciembre de 2026.

Las proyecciones para 2026 se vienen corrigiendo a la baja desde hace más de un año. De hecho, el valor de cierre anual que se pronostica hoy está casi $ 8 por debajo de las expectativas que había en enero de 2025, que era un precio de $ 47,6.

La divisa quedó el miércoles a $ 38,396 en el promedio interbancario, según datos de Bevsa. El dólar acumula un descenso de 1,65 % respecto al cierre de 2025 —cuando se situaba en $39,04— y de 13% respecto al cierre de 2024, cuando finalizó en $ 44,066.

¿Dólar a $ 40 recién en 2027?

Mirando un poco más allá, el mercado prevé que la tendencia alcista continúe de forma muy moderada. Para enero de 2027, la proyección se sitúa en $ 39,9, mientras que para el cierre de 2027, los analistas estiman que el dólar alcance los $ 40,99, rompiendo finalmente la barrera de los $ 40 por unidad.

Finalmente, las expectativas para el horizonte de 24 meses y el cierre del ciclo proyectado muestran una mayor depreciación del peso. En enero de 2028, la mediana se ubica en $41,03, para terminar el año en diciembre de 2028 con un valor proyectado de $42,30.

Bajo este escenario, la previsibilidad parece haberse trasladado al peso. La estabilidad y fortaleza de la moneda local le ha ganado terreno al dólar, que hoy ofrece más incertidumbre que certezas para quienes deciden apostar por él.

Aranceles, inflación y el impacto de la Reserva Federal

El índice del dólar escaló este miércoles hasta los 99 puntos, alcanzando su nivel máximo en un mes. Sin embargo, analistas internacionales advierten que este fortalecimiento responde más a un rebote puntual y técnico que a un cambio en la tendencia de fondo. Los mercados parecen estar reaccionando a factores de corto plazo, optando por refugiar activos a la espera de señales más claras en un escenario de alta volatilidad.

A este clima se suma el factor político en Estados Unidos. La reciente nominación de Kevin Warsh por parte de Donald Trump para presidir la Reserva Federal cambió las expectativas de los inversores: aunque fue elegido por el mandatario, su perfil técnico sugiere que mantendrá la independencia de la institución, priorizando el control de la inflación por sobre las presiones políticas para bajar las tasas. Esto ha llevado a los operadores a postergar las expectativas de un recorte de intereses hasta el mes de septiembre, sosteniendo el valor del dólar de forma momentánea, destacó Trading Economics.

Finalmente, la retórica arancelaria también ha dado un respiro. Si bien la administración Trump mantiene la amenaza de llevar los gravámenes al 15%, los recientes fallos judiciales que limitan estas medidas han traído una relativa calma. Esta moderación, sumada a una postura más contenida en el discurso del Estado de la Unión, ha permitido que el billete verde recupere algo de terreno, aunque la incertidumbre estructural sobre el déficit estadounidense sigue pesando en el horizonte de largo plazo.