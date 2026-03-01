Los tres jugadores de Peñarol que no quisieron saludar a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Tres jugadores de Peñarol no quisieron saludar a su excompañero Maximiliano Silvera en el momento que las formaciones rompieron filas sobre el campo de juego del Gran Parque Central para la disputa del clásico por el Torneo Apertura.

Silvera, que este año pasó a Nacional tras jugar el 2024 y el 2025 en Peñarol, estaba segundo en la fila de los tricolores cuando el juez Andrés Matonte ordenó el saludo previo al inicio de las acciones.

Silvera extendió la mano en alto como para que el que quisiera saludarlo, lo saludara.

El capitán de Peñarol, Jesús Trindade, no lo saludó. Levantó el brazo pero cuando se percató que era Silvera el que iba a saludar, lo bajó.

Otro que no lo saludó fue el argentino Gastón Togni.

Después llegó el golero Washington Aguerre que ni siquiera lo miró. Siguió de largo.

Matías Arezo le chocó la mano y Leonardo Fernández estrechó manos con él.

El 2 de enero, Aguerre ya había anunciado que no lo iba a saludar al ahora delantero de Nacional: “Seguro que saludarlo no, eso es un hecho. Después, lo otro vamos a ver qué va a pasar en el clásico”,