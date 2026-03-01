Diego Aguirre confirmó la formación de Peñarol para el clásico con Nacional con Roberto Fernández como titular

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, confirmó sobre la hora 16.XX la formación del equipo con la que enfrentará a Nacional a partir de la hora 19.30 en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Con respecto al equipo que el domingo pasado le ganó con lo justo 2-1 a Deportivo Maldonado , la Fiera introduce dos cambios.

Salen del equipo Diego Laxalt y Luis Angulo y entran en sus lugares el debutante Roberto Fernández y Leandro Umpiérrez . Con esos cambios, Gastón Togni pasa de extremo a Lateral.

Aguirre podrá jugar con tres zagueros (Gularte-Herrera-Ferreira) con Umpiérrez y Togni de carrileros, o con cuatro (Gularte de lateral derecho y Togni por izquierda) con tres volantes de marca (Remedi-Trindade-Fernández) con dos creativos (Umpiérrez-Fernández) y Arezo en el centro del ataque.

En el banco de suplentes estarán Sebastián Britos, Franco Escobar, Matías González, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera, Diego Laxalt, Stiven Mulhethaler, Luis Angulo, Facundo Batista y Brandon Álvarez.

Salieron de la convocatoria los juveniles Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Lorenzo Couture y Luciano González tomando sus lugares Franco Escobar, Maximiliano Olivera, que estaban lesionados, y un jugador que está por primera vez a la orden: Mauricio Lemos, además del Indio Fernández que es titular.