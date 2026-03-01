Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Diego Aguirre confirmó la formación de Peñarol para el clásico con Nacional con Roberto Fernández como titular

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, hace dos cambios y sorprende con la inclusión de Roberto Fernández como titular: Gastón Togni vuelva al lateral y Leandro Umpiérrez se ganó su lugar desde el vamos

1 de marzo 2026 - 18:50hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, confirmó sobre la hora 16.XX la formación del equipo con la que enfrentará a Nacional a partir de la hora 19.30 en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Peñarol formará con Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Gastón Togni; Eric Remedi, Jesús Trindade, Roberto Fernández; Leandro Umpiérrez, Matías Arezo, Leonardo Fernández.

Salen del equipo Diego Laxalt y Luis Angulo y entran en sus lugares el debutante Roberto Fernández y Leandro Umpiérrez. Con esos cambios, Gastón Togni pasa de extremo a Lateral.

Eric Remedi lucha con Luciano Boggio en la final de la Supercopa Uruguaya
APERTURA

Nacional y Peñarol juegan un duelo de realidades cruzadas, con la punta del Torneo Apertura en juego y dos técnicos que arriesgan

Leonardo Fernández
CLÁSICO

Los equipos probables de Nacional y Peñarol con caras nuevas, que probaron los técnicos para el clásico del Torneo Apertura

Aguirre podrá jugar con tres zagueros (Gularte-Herrera-Ferreira) con Umpiérrez y Togni de carrileros, o con cuatro (Gularte de lateral derecho y Togni por izquierda) con tres volantes de marca (Remedi-Trindade-Fernández) con dos creativos (Umpiérrez-Fernández) y Arezo en el centro del ataque.

En el banco de suplentes estarán Sebastián Britos, Franco Escobar, Matías González, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera, Diego Laxalt, Stiven Mulhethaler, Luis Angulo, Facundo Batista y Brandon Álvarez.

Salieron de la convocatoria los juveniles Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Lorenzo Couture y Luciano González tomando sus lugares Franco Escobar, Maximiliano Olivera, que estaban lesionados, y un jugador que está por primera vez a la orden: Mauricio Lemos, además del Indio Fernández que es titular.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Nacional Torneo Apertura

Seguí leyendo

Las más leídas

Agustín Rogel ingresó por Sebastián Coates, lesionado, en Nacional ante Peñarol por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional vs Peñarol EN VIVO: Maximiliano Gómez complica desde el inicio y Aguerre salvó su arco en el clásico del Torneo Apertura

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

Guzmán Rodríguez visitó Los Aromos previo al clásico y saludó a Washington Aguerre
PEÑAROL

El exjugador de Peñarol, que quiere volver al club, que fue a saludar a Washington Aguerre a Los Aromos previo al clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Julián Millán fue elegido como mejor defensa y como mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí
NACIONAL

Sorpresa previo al clásico: Julián Millán se va de Nacional luego de jugar ante Peñarol; mirá dónde seguirá su carrera

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos