Equipo confirmado en Nacional: Jadson Viera vuelve a sus raíces con dos extremos y el juvenil Rodrigo Martínez como titular en el clásico ante Peñarol

Nacional vs Peñarol juegan desde la hora 19.30 en el Gran Parque Central en el partido de la cuarta fecha del Torneo Apertura

1 de marzo 2026 - 18:45hs
Rodrigo Martínez

Rodrigo Martínez

Foto: @LigaAUF

El entrenador de Nacional, Jadson Viera, apostó por los extremos para el clásico que jugará ante Peñarol a partir de la hora 19.30 y por la titularidad que le entregó al juvenil Rodrigo Martínez, quien se transformó en uno de los jugadores más destacados este año.

El equipo titular de Nacional para enfrentar a Peñarol formará con Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maxi Silvera, Rodrigo Martínez; Maximiliano Gómez.

Las dos grandes novedades de los tricolores para el clásico son:

  1. por primera vez Jadson Viera jugará con extremos en un clásico ante Peñarol (Veron Lupi por derecha y Rodrigo Martínez por izquierda), después de tres partidos ante los aurinegros (finales del Liga Uruguaya 2025 y Supercopa 2026) en los que jugó con tres volantes;
  2. confió a Rodrigo Martínez la titularidad como extremo por izquierdo; el juvenil se ganó su lugar en el equipo y el entrenador le brinda la responsabilidad de integrar la oncena en este encuentro.

En los tres clásicos que Jadson Viera dirigió en Nacional, en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 y en la Supercopa 2026, eligió jugar con tres volantes y le quitó el juego de los extremos.

Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional vs Peñarol EN VIVO: Maximiliano Gómez complica desde el inicio y Aguerre salvó su arco en el clásico del Torneo Apertura

Julián Millán fue elegido como mejor defensa y como mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí
NACIONAL

Sorpresa previo al clásico: Julián Millán se va de Nacional luego de jugar ante Peñarol; mirá dónde seguirá su carrera

Los 22 futbolistas convocados por Jadson Viera

Nacional anunció este domingo de tarde la lista de convocados.

Los goleros que tendrá Jadson Viera serán Luis Mejía e Ignacio Suárez.

El plantel se completa con Emiliano Ancheta, Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Agustín Rogel, Federico Bais, Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido, Mauricio Vera, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Rodrigo Martínez, Nicolás Lodeiro, Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera, Nicolás López y Gonzalo Carneiro.

En el banco de suplentes ante Peñarol estarán Suárez, Ancheta, Rogel, Bais, Vera, Dos Santos, Barcia, Lodeiro, Nico López y Carneiro.

Nicolás Rodríguez quedó fuera del plantel.

