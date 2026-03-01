Sorpresa previo al clásico: Julián Millán se va de Nacional luego de jugar ante Peñarol; mirá dónde seguirá su carrera

Julián Millán fue elegido como mejor defensa y como mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí

El zaguero de Nacional , Julián Millán , jugará su último partido con el conjunto tricolor este domingo en el clásico contra Peñarol por la fecha 4 del Torneo Apertura, ya que continuará su carrera en el fútbol de Brasil.

El futbolista que fue elegido como el mejor zaguero y el mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 de Referí, tiene todo acordado para jugar en Fluminense.

También fue el futbolista con más minutos del plantel , con 3.531, disputando 39 de los 40 partidos del club .

La noticia la dio a conocer Sport 890 en la tarde de este domingo y fue confirmada por Referí.

Lo que recibe Nacional

Según informó una fuente tricolor a Referí este domingo por la tarde, la transferencia a Fluminense de Brasil se cerró en US$ 4.000.000 por el 90% del pase, a lo que hay que sumar US$ 1.000.000 en objetivos.

A su vez, a Nacional le quedará una plusvalía del 20% para un futuro pase y por este, le quedará US$ 3.400.000 libres.

Por su llegada, el club tricolor pagó US$ 500.000 por el 45% de su ficha hace 14 meses. Posteriormente, los albos compraron un 50% más de su ficha por US$ 1.000.000,

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, había dicho a principios del mes de febrero que si aparecía una oferta de US$ 6.000.000, Millán podía irse.

Allí en Fluminense, Millán será compañero de tres futbolistas uruguayos: Facundo Bernal, Agustín Canobbio y David Terans, aunque este no es tenido en cuenta últimamente debido a la lesión que padeció en Peñarol en el tendón de Aquiles.

Con Nacional, Millán se coronó campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y fue una de las figuras del plantel.