Sorpresa previo al clásico: Julián Millán se va de Nacional luego de jugar ante Peñarol; mirá dónde seguirá su carrera

El zaguero de Nacional, Julián Millán, jugará su último partido con el conjunto tricolor este domingo en el clásico contra Peñarol por la fecha 4 del Torneo Apertura, ya que continuará su carrera en el fútbol de Brasil.
El futbolista que fue elegido como el mejor zaguero y el mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 de Referí, tiene todo acordado para jugar en Fluminense.
También fue el futbolista con más minutos del plantel, con 3.531, disputando 39 de los 40 partidos del club.
La noticia la dio a conocer Sport 890 en la tarde de este domingo y fue confirmada por Referí.
Lo que recibe Nacional
Según informó una fuente tricolor a Referí este domingo por la tarde, la transferencia a Fluminense de Brasil se cerró en US$ 4.000.000 por el 90% del pase, a lo que hay que sumar US$ 1.000.000 en objetivos.
A su vez, a Nacional le quedará una plusvalía del 20% para un futuro pase y por este, le quedará US$ 3.400.000 libres.
Por su llegada, el club tricolor pagó US$ 500.000 por el 45% de su ficha hace 14 meses. Posteriormente, los albos compraron un 50% más de su ficha por US$ 1.000.000,
El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, había dicho a principios del mes de febrero que si aparecía una oferta de US$ 6.000.000, Millán podía irse.
Allí en Fluminense, Millán será compañero de tres futbolistas uruguayos: Facundo Bernal, Agustín Canobbio y David Terans, aunque este no es tenido en cuenta últimamente debido a la lesión que padeció en Peñarol en el tendón de Aquiles.
Con Nacional, Millán se coronó campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y fue una de las figuras del plantel.