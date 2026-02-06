Julián Millán, otra vez en la mira desde el exterior para una posible salida de Nacional: la aclaración que hicieron desde su entorno

Julián Millán en la final de la Supercopa Uruguaya entre Nacional y Peñarol

El zaguero de Nacional Julián Millán está otra vez en la mira de clubes del exterior , que buscan comprar al jugador en las últimas semanas del periodo de pases.

El colombiano fue uno de los mejores jugadores del tricolor en la temporada 2025 , en la que fue el futbolista con más minutos del plantel , con 3.531, disputando 39 de los 40 partidos del club . Su rendimiento le valió ser destacado como el mejor defensa y el mejor extranjero del fútbol uruguayo en la encuesta Fútbolx100 de Referí.

Luego de que Nacional obtuviera la Liga AUF Uruguaya, clubes de la MLS y Brasil consultaron por el jugador , que tenía como prioridad quedarse en el tricolor.

Finalmente Millán comenzó la pretemporada en el albo, que además compró el 50% restante de su ficha para quedarse con el 100% del pase . Tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, días después de la final de la Supercopa Uruguaya contra Peñarol y a pocos días de que el tricolor debute contra Boston River por la Liga AUF Uruguaya, la posibilidad de una salida de Millán volvió a reflotar.

Los "sondeos" que recibió Nacional por Millán y la palabra de su entorno

Según informaron distintos medios, el CSKA de Moscú ruso, el Cruz Azul de México y un club de Primera de Brasil sondean al jugador.

Consultadas sobre estos sondeos, fuentes cercanas al entorno de Millán confirmaron a Referí que hasta ahora todos "son rumores", y no ha habido ningún acercamiento formal para llevarse al jugador colombiano.

A Sebastián Eguren, mánager deportivo de Nacional, también le preguntaron sobre la posible salida de Millán en el programa 100% Deporte de Sport 890, y confirmó la existencia de sondeos.

"Julián Millán siempre tiene posibilidades de salir. Por ahora solo son sondeos. Hicimos un esfuerzo para tener el 100% de su ficha y le mejoramos el sueldo para que se sienta cómodo", afirmó el funcionario tricolor.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, aseguró días atrás en una entrevista con Pasión Tricolor que si aparece una oferta de US$ 6.000.000, Millán "puede irse". Esto le dejaría al club una ganancia de US$ 3.500.000 por encima de lo que invirtieron en el jugador.