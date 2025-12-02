Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

El futuro de Julián Millán en "días decisivos": la prioridad es Nacional pero estudian ofertas de mercados fuertes de América

"Tengo contrato con Nacional hasta 2027. Después esperaré a ver qué pasa", declaró el jugador en una rueda de prensa

2 de diciembre 2025 - 14:28hs
Julián Millán, futbolista de Nacional

Julián Millán, futbolista de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

En el campeonato uruguayo obtenido por Nacional este domingo, tras vencer 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central, una de las máximas figuras fue el colombiano Julián Millán, que atrae miradas desde el exterior.

Millán fue el jugador con más minutos en la temporada, con 3.531, disputando 39 de los 40 partidos del equipo en la temporada. Convirtió cuatro goles, dos en la Copa Libertadores y dos en la Liga AUF Uruguaya.

El colombiano llegó a Nacional en enero proveniente del Inter Palmira por US$ 700.000, y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

La intención de Nacional es que el jugador continúe en el club, y fuentes cercanas al jugador confirmaron a Referí que la prioridad del propio Millán es seguir en el tricolor.

Equipo titular de Nacional que comenzó jugando la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025
NACIONAL CAMPEÓN

Nacional campeón: Julián Millán el que más jugó, Diente López el goleador y Luciano Boggio rey en asistencias, uno a uno los números de los protagonistas

Jadson Viera, entrenador de Nacional
NACIONAL

El Nacional 2026 que se viene: Ignacio Suárez a préstamo, Kike Olivera y César Araújo son opciones, un equipo de 27 años de promedio y la pretemporada en Montevideo

En una rueda de prensa realizada este martes, el zaguero declaró: "Tengo contrato con Nacional hasta 2027. Después esperaré a ver qué pasa", y al ser consultado sobre si desea continuar en Nacional, dijo que "obvio".

Sin embargo, desde el entorno del jugador afirmaron que el futuro de Millán está en "días decisivos", debido a que hay equipos interesados en su ficha en el exterior.

En concreto, afirmaron que el defensor ya recibió propuestas formales de clubes de la MLS de Estados Unidos y de Brasil.

En ese sentido, indicaron que estudiarán las ofertas que lleguen si estas convencen tanto a Nacional como al jugador.

Temas:

Julián Millán Nacional MLS Liga AUF Uruguaya Brasil

