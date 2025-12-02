El futuro de Julián Millán en "días decisivos": la prioridad es Nacional pero estudian ofertas de mercados fuertes de América

En el campeonato uruguayo obtenido por Nacional este domingo, tras vencer 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central , una de las máximas figuras fue el colombiano Julián Millán , que atrae miradas desde el exterior.

Millán fue el jugador con más minutos en la temporada, con 3.531 , disputando 39 de los 40 partidos del equipo en la temporada. Convirtió cuatro goles, dos en la Copa Libertadores y dos en la Liga AUF Uruguaya.

El colombiano llegó a Nacional en enero proveniente del Inter Palmira por US$ 700.000 , y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

La intención de Nacional es que el jugador continúe en el club , y fuentes cercanas al jugador confirmaron a Referí que la prioridad del propio Millán es seguir en el tricolor.

En una rueda de prensa realizada este martes, el zaguero declaró: "Tengo contrato con Nacional hasta 2027. Después esperaré a ver qué pasa", y al ser consultado sobre si desea continuar en Nacional, dijo que "obvio".

Sin embargo, desde el entorno del jugador afirmaron que el futuro de Millán está en "días decisivos", debido a que hay equipos interesados en su ficha en el exterior.

En concreto, afirmaron que el defensor ya recibió propuestas formales de clubes de la MLS de Estados Unidos y de Brasil.

En ese sentido, indicaron que estudiarán las ofertas que lleguen si estas convencen tanto a Nacional como al jugador.