Uno por uno de Nacional en la finalísima ante Peñarol en el Gran Parque Central: la entrega de Lucas Rodríguez, el empuje de Diego Romero y el orden de Oliva

Nacional vs Peñarol igualaron 0-0 en los 90 minutos en el Gran Parque Central en la finalísima de la Liga AUF Uruguaya , y ahora disputan un alargue para definir un ganador.

Así fue la actuación individual de los futbolistas que Jadson Viera eligió para ir por el título más importante del fútbol uruguayo.

Luis Mejía: en la única situación de riesgo que los aurinegros generaron en el primer tiempo (un remate de Arezo que se fue afuera) le cerró bien el arco al delantero rival. A los 68 minutos salvó su arco tras gran atajada en un remate de Arezo.

Emiliano Ancheta: comenzó jugando con una máscara, por una lesión en el tabique nasal que sufrió a comienzos de semana , y a los pocos minutos se la sacó. En un primer tiempo en el que prácticamente no fue exigido por Peñarol, a los 33 minutos mandó al medio una pelota que generó la primera y única situación de riesgo del rival, en los pies de Arezo.

Sebastián Coates: las pocas veces que tuvo que salir jugando, porque Nacional recurrió siempre el pelotazo, tuvo dificultades. Lo amonestaron a los 73 minutos después que Maxi Silvera le pasó la pelota entre las piernas y se iba hacia el área y le dejó una situación ideal para un tiro libre de Leo Fernández.

Julián Millán: Peñarol prácticamente no lo exigió y tuvo espacios para adelantarse en el campo.

Diego Romero: su primera responsabilidad fue controlar a Leo Fernández y evitar que hiciera lo mismo que el domingo pasado en el Campeón del Siglo, en donde nació la reacción de los aurinegros en el segundo tiempo. Primer acierto: no le cometió faltas al 10 ni le generó situaciones de pelota quieta cerca del área. A los 10 minutos protagonizó la primera polémica del partido por un penal que reclamó Peñarol a Leo Fernández por una falta del lateral izquierdo. El árbitro y el VAR entendieron que no hubo falta. Hizo un gran despliegue físico para cubrir su sector y llegar al ataque. Dejó la cancha a los 71 minutos.

Christian Oliva: a los 6 minutos remató desde afuera del área y generó el tercer disparo de los tricolores en el inicio del partido. Buen primer tiempo, en donde estableció el orden en el mediocampo.

Lucas Rodríguez: tomó referencia sobre Leo Fernández. Jugó un correcto primer tiempo. Fue bien amonestado a los 42 minutos por una falta en la mitad de la cancha a Maximiliano Silvera.

Luciano Boggio de Nacional no puede creer el gol que erró ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Luciano Boggio: se perdió un gol increíble, de frente al arco, a los dos minutos. Esa situación pudo cambiar el curso del partido. Fue amonestado a los 67 minutos por una falta de atrás a Ignacio Sosa. Fue reemplazado a los 71 minutos.

Maxi Gómez y Gularte

Maximiliano Gómez: entró dispuesto a todo. Fue a pelear cada envió que llegó por el aire y en los dos primeros minutos fue al choque con Gularte y el zaguero quedó en el piso. Su primer remate de gol, a los dos minutos, rebotó en un defensa. Cuando transcurrieron los minutos se diluyó su incidencia en el ataque de Nacional. También tuvo un buen comienzo en el segundo tiempo, cuando arrastró marcas y dejó de cara al gol a Nicolás López.

Gonzalo Carneiro: debía recibir envíos aéreos para bajar a sus compañeros y pocas veces entró en juego. En una de las situaciones más claras, un pelotazo largo, lo sorprendió adelantado.

Gonzalo Carneiro, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera

Nicolás López: fue amonestado a los 5 minutos por empujar a un rival cuando el árbitro ya había pitado una falta. No es el jugador que Nacional necesita para pelear el título. Al minuto de iniciado el segundo tiempo, Maxi Gómez lo dejó en carrera para el gol y el Diente definió muy mal.

Nicolás Rodríguez: ingresó a los 71 por Diego Romero.

Juan Cruz de los Santos: ingresó a los 71 por Boggio.