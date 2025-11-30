Empezó en hora, no hubo banderas gigantes, ni paraguas y a la finalísima Nacional vs Peñarol solo la empañó una bengala que cayó en la cancha del Gran Parque Central

Antes del inicio del partido, cayó una bengala encendida a la cancha. Cuando ingresaron los equipos a la cancha a la hora 16.26 todos los fuegos artificiales fueron lanzados desde afuera del estadio

El clásico Nacional vs Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya , de este domingo en el Gran Parque Central, tuvo un comienzo puntual . A las hora 16.26 los equipos salieron a la cancha y cuatro minutos después los tricolores movieron el balón.

La primera final en el Campeón del Siglo comenzó 16 minutos tarde y las denuncias por lo ocurrido en el estadio de los aurinegros aún son evaluadas por la Comisión Disciplinaria, que la próxima semana anunciará las sanciones que podrán incluir partidos sin hinchas aurinegros en el inicio de la temporada 2026.

En el estadio de La Blanqueada no hubo paraguas ni banderas mayores a dos metros por un metro y medio, que están prohibidas, pero hubo un hecho que empañó el comienzo del partido: una bengala que cayó al campo de juego.

El peligroso proyectil sobrevoló el campo de juego e hizo una curva por el viento, cayendo dentro de la cancha, a la altura del banco de suplentes albo, donde intentaron apagarla sin tener resultado.

Luego, la sacaron fuera del campo de juego, mientras seguía encendida, hasta que un bombero la controló con un extintor.

La bengala dejó la marca en el césped quemado dentro de la cancha.

El partido también tuvo muchos fuegos artificiales que lanzaron desde fuera del Parque, a modo de evitar la prohibición de tirarlos desde dentro del estadio, los que se sintieron durante los primeros 10 minutos de juego, eyectados desde atrás el rincón donde está el antiguo mirador.