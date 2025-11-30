Jadson Viera confirmó la formación de Nacional para la finalísima de la Liga AUF Uruguaya con dos cambios: Nicolás López y Maximiliano Gómez titulares

El entrenador de Nacional Jadson Viera dispuso dos cambios para recibir a Peñarol en la finalísima de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol que comenzará a la hora 16.30 en el Gran Parque Central.

El partido definirá al campeón de la temporada tras el 2-2 registrado en el partido de ida en el Campeón del Siglo.

Salen del equipo Christian Ebere y Juan Cruz De los Santos para el ingreso del Diente López y Maxi Gómez.

En el banco de suplentes estarán Ignacio Suárez, Nicolás Rodríguez, Matías De los Santos, Juan Pablo Patiño, Mauricio Pereyra, Nicolás Lodeiro, Rómulo Otero, Juan Cruz De los Santos, Exequiel Mereles y Christian Ebere,

Nacional tiene dos bajas con respecto a Peñarol que tiene siete ausencias: Bruno Arady por lesión y Lucas Villalba, por expulsión.