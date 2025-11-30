Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Diego Aguirre confirmó la formación de Peñarol para la finalísima de la Liga AUF Uruguaya con dos cambios: Emanuel Gularte y Jesús Trindade a la cancha

Mirá la formación que eligió Diego Aguirre para definir la Liga AUF Uruguaya contra Nacional en el Gran Parque Central

30 de noviembre 2025 - 15:37hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, confirmó la formación del equipo para jugar a partir de la hora 16.30 contra Nacional por la final decisiva por la Liga AUF Uruguaya.

El equipo empezará con Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Esto implica dos cambios con respecto a lo que fue la formación en el partido de ida de las finales (2-2 en el Campeón del Siglo): la salida de Javier Méndez, expulsado, y el ingreso de Gularte en la zaga, y la inclusión desde el vamos de Trindade, en el mediocampo, en lugar de Diego García, quien fue condenado el pasado martes a seis años y ocho meses de prisión en La Plata, Argentina, en un juicio por abuso sexual con acceso carnal, por un hecho ocurrido en 2021 cuando era jugador de Estudiantes.

Peñarol vs Nacional
FINAL CLÁSICA

Los antecedentes entre Nacional y Peñarol en 2025, previo a la final de la Liga AUF Uruguaya: una victoria y una copa para cada uno, con varios empates

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Nacional vs Peñarol EN VIVO: el equipo de Jadson Viera es el único que busca el gol en la hora en la finalísima de la Liga AUF Uruguaya

Milans llega tras terminar la final de ida con una sobrecarga muscular en el posterior de la pierna izquierda.

En el banco de suplentes estarán Martín Campaña, Damián Suárez (quien vuelve a la convocatoria tras estar un buen tiempo lesionado), Gastón Silva, Lucas Hernández (que se había lesionado la rodilla en la final de ida), Lorenzo Couture, Héctor Villalba (estuvo fuera de las canchas un mes y medio), Alejo Cruz, Leandro Umpiérrez, Stiven Muhlethaler y Jaime Báez.

Luciano González, que fue convocado, quedó afuera del banco de suplentes.

El entrenador no tiene a disposición a Eduardo Darias, Tomás Olase, Germán Barbas, Javier Cabrera y David Terans, lesionados, además de Javier Méndez, suspendido, y Diego García, condenado en primera instancia por la justicia argentina. Son siete bajas con respecto a Nacional que solo tiene una, Bruno Arady, un juvenil.

Temas:

Peñarol Nacional Liga AUF Uruguaya Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

La foto de los cuatro uruguayos campeones con Flamengo
FLAMENGO CAMPEÓN

Los dos uruguayos que alcanzaron las tres copas Libertadores y se sumaron a una selecta lista de ganadores: conocé quién encabeza el ránking

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Nacional vs Peñarol EN VIVO: el equipo de Jadson Viera es el único que busca el gol en la hora en la finalísima de la Liga AUF Uruguaya

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo?

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, confirmó desde dónde mirará el clásico ante Nacional por la finalísima de la Liga AUF Uruguaya

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos