Diego Aguirre confirmó la formación de Peñarol para la finalísima de la Liga AUF Uruguaya con dos cambios: Emanuel Gularte y Jesús Trindade a la cancha

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, confirmó la formación del equipo para jugar a partir de la hora 16.30 contra Nacional por la final decisiva por la Liga AUF Uruguaya.

Esto implica dos cambios con respecto a lo que fue la formación en el partido de ida de las finales (2-2 en el Campeón del Siglo): la salida de Javier Méndez, expulsado, y el ingreso de Gularte en la zaga, y la inclusión desde el vamos de Trindade, en el mediocampo, en lugar de Diego García, quien fue condenado el pasado martes a seis años y ocho meses de prisión en La Plata, Argentina, en un juicio por abuso sexual con acceso carnal, por un hecho ocurrido en 2021 cuando era jugador de Estudiantes.

Herrera llega tras lesionarse a los 4 minutos en la final de ida, en incidencia donde se sacó el hombro de lugar.

Milans llega tras terminar la final de ida con una sobrecarga muscular en el posterior de la pierna izquierda.

En el banco de suplentes estarán Martín Campaña, Damián Suárez (quien vuelve a la convocatoria tras estar un buen tiempo lesionado), Gastón Silva, Lucas Hernández (que se había lesionado la rodilla en la final de ida), Lorenzo Couture, Héctor Villalba (estuvo fuera de las canchas un mes y medio), Alejo Cruz, Leandro Umpiérrez, Stiven Muhlethaler y Jaime Báez.

Luciano González, que fue convocado, quedó afuera del banco de suplentes.

El entrenador no tiene a disposición a Eduardo Darias, Tomás Olase, Germán Barbas, Javier Cabrera y David Terans, lesionados, además de Javier Méndez, suspendido, y Diego García, condenado en primera instancia por la justicia argentina. Son siete bajas con respecto a Nacional que solo tiene una, Bruno Arady, un juvenil.