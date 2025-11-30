El uno por uno de Peñarol en el clásico ante Nacional por la finalísima de la Liga AUF Uruguaya: Maximiliano Olivera y Jesús Trindade aportaron marca y orden

Peñarol enfrenta a Nacional en el Gran Parque Central en la finalísima de la Liga AUF Uruguaya luego de empatar 2-2 en el partido de ida en el Campeón del Siglo.

Este fue el uno por uno del equipo de Diego Aguirre al cabo de los primeros 45 minutos.

Brayan Cortés: Seguro en los dos primeros remates que le tiraron al arco, sin dejar rebote: uno con disparo de afuera del área de López y otro cabezazo de Gonzalo Carneiro. A los 25' se estiró para controlar un potente remate cruzado y rastrero de Christian Oliva. A los 32' se resbaló al salir en largo del fondo exponiendo al equipo, aunque el balón, casualmente, le cayó a un compañero. A los 35' salió mal del fondo y tiró la pelota afuera. A los 40' salió con decisión a buscar un córner al segundo palo y logró manotear la pelota.

Pedro Milans: Cortó un pase al medio en una buena pasada de Diego Romero al ataque. Se mostró bastante firme en su sector. En el arranque del segundo tiempo salió a buscar a Maxi Gómez en envío largo y dejó un importante hueco a sus espaldas en jugada mal definida por Maxi Olivera. Buena pasada al ataque en el inicio del segundo tiempo, ganando una falta.

Emanuel Gularte: En los dos primeros minutos de juego sufrió el juego físico de Maxi Gómez que le tiró dos veces la carrocería encima y en una le ganó la posición y en la otra lo revolcó en el área generando una chance de gol clarísima. Después se afirmó tanto cuando salió a la descubierta como en las acciones físicas, sobre todo ante Carneiro y el Diente López. Fue de menos a más.

Nahuel Herrera: Tras un comienzo complicado a nivel general defensivo pudo afirmarse, anticipar alguna pelota y debatirse físicamente con sus rivales a pesar de jugar con el hombro lesionado.

Maximiliano Olivera: Muy mal centro a los 3' de juego. A los 7' mejoró la calidad del envío y Peñarol casi le genera un penal a Nacional. En defensa controló muy bien su zona y fue bastante claro en salida.

Eric Remedi: Intentó darle buen trato al balón. En su primera pasada al ataque se fue solo afuera. A los 27' probó de lejos al arco pero no inquietó. Amonestado a los 28' por un golpe casual con el brazo a Luciano Boggio.

Jesús Trindade: A los 19' le ganó claramente Carneiro en un córner donde sacó un cabezazo peligroso. Luego se mostró muy aplicado para salir a cortar desde el mediocampo llegadas de Nacional por ambos costados. Muy aplicado.

Ignacio Sosa: Mejoró mucho en comparación con la final de ida. Trajinó la cancha, marcó y se mandó al ataque.

Leonardo Fernández: Arrancó de extremo derecho y tuvo pocas acciones para conjuntarse con Nacho Sosa y Milans. Casi le cometen penal a los 8' en jugada. Luego influyó poco en el ataque de su equipo. Se espera más de un jugador de su categoría. Tiro libre muy mal pateado en el inicio del segundo tiempo. Con la lluvia, lo fueron a buscar siempre con barridas cada vez que buscó la pelota. A los 74' buscó el arco de larga distancia en tiro libre: alto y afuera. A los 76' remató desde mayor distancia un tiro libre y tampoco le generó peligro a Mejía. A los 87' desperdició un córner con un centro demasiado pasado.

Matías Arezo: Obligó con sus movimientos a que la defensa de Nacional extremara cuidados. A los 34' entró al área bien habilitado por Maxi Silvera, tiró de zurda sin poder armar bien el tiro y desperdició la chance más clara que tuvo Peñarol. Pudo haber definido mejor. A los 43' se metió en diagonal al área y se tiró ante la marca de Sebastián Coates, pero no sacó falta. A los 68', tras largo tiempo inactivo, apareció con un remate de afuera del área que atajó notablemente Mejía.

Maximiliano Silvera: Buena lectura de juego y pase a Arezo en la primera llegada de Peñarol. Jugó de extremo izquierdo haciendo mucho foco en su juego en la tarea defensiva. Hizo amonestar a Lucas Rodríguez con buena maniobra en el mediocampo. Buen segundo tiempo en la medida que la pelota le fue llegando con espacios. Encaró, eludió, eliminó rivales y pasó bien. A los 73' hizo amonestar a Coates con gran caño.

Leandro Umpiérrez: Amonestado en la primera jugada en la que fue a marcar tras una trepada por izquierda al ataque.