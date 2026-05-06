Deportes Tolima vs Nacional: los antecedentes del tricolor en Colombia, donde solo ganó dos veces por Copa Libertadores y obtuvo una clasificación histórica

Deportes Tolima y Nacional se enfrentarán este miércoles a las 23:00 en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia , en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores .

Se trata de un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos, dentro de un grupo que comenzará su cuarta fecha en un escenario de paridad absoluta, ya que el equipo colombiano, el uruguayo y sus contrincantes Universitario y Coquimbo Unido están todos con 4 puntos.

El partido de Nacional en Colombia será el último que el tricolor tendrá de visitante por esta fase de grupos, ya que luego definirá contra Universitario y Coquimbo en el Gran Parque Central.

Colombia nunca fue una parada fácil para el tricolor : según la página Atilio.uy, web oficial de estadística de Nacional, en sus 17 visitas oficiales a ese país solo ganó en tres ocasiones, con cinco empates y nueve derrotas , un porcentaje del 17% de victorias.

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De los tres partidos ganados uno fue por Copa Sudamericana y los otros dos fueron por Copa Libertadores, ambos ante el mismo rival, y la última victoria por el máximo torneo continental de Nacional en Colombia data de casi 30 años atrás.

La última vez que jugó en ese país fue el año pasado, por la primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores ante Atlético Nacional. En aquella ocasión la directiva tricolor acababa de cesar al entrenador Martín Lasarte y viajó a Colombia con Martín Ligüera como DT interino. Volvió a Uruguay con una derrota 3-0, partido que comenzó un torneo del que Nacional se despidió como último en su grupo.

Las dos victorias de Nacional por Copa Libertadores en Colombia

Una goleada en su primer partido oficial

El primer partido oficial de Nacional en Colombia data del 2 de abril de 1969, por la Copa Libertadores de ese año. En aquella ocasión el tricolor enfrentó a Deportivo Cali por la segunda fase del torneo (una segunda fase de grupos que oficiaba como cuartos de final) y lo goleó 5-1.

El brasileño Célio Taveira por duplicado, Ignacio Prieto, Julio César Morales y Ruben Techera anotaron los goles para el bolso, que ganó su fase para meterse en semifinales de esa copa. Allí venció a Peñarol y llegó a su tercera final de Libertadores, que perdió con Estudiantes de La Plata.

La misma víctima casi 30 años después

La siguiente y última victoria del tricolor en Colombia por Copa Libertadores se dio el 8 de abril de 1997, por la cuarta fecha de la fase de grupos. El rival volvió a ser Deportivo Cali, y esta vez Nacional se llevó el partido 1-0.

De tiro libre, Álvaro Recoba anotó a los 48 minutos el único gol del partido, que Nacional terminó con nueve hombres por las expulsiones de Tony Gómez y el golero Carlos Nicola, reemplazado por Álvaro Escames. Cali también sufrió la expulsión de Hamilton Ricard, delantero recordado en Uruguay por su posterior pasaje por Danubio.

Nacional terminó tercero en su grupo por detrás de Millonarios (con el que perdió 2-0 en Bogotá) y Peñarol, pero clasificó a octavos de final ya que en esa edición había cinco grupos de cuatro equipos con tres clasificados cada uno a octavos, donde se les unió River Plate, campeón vigente. En esa fase el tricolor quedó afuera tras perder con Colo Colo por un global de 4-3.

Embed - Deportivo Cali 0 vs Nacional de Montevideo 1 Copa libertadores 1997

La histórica serie contra América de Cali para pasar a la final de la Copa Libertadores 1988

Colombia tuvo un gran peso para Nacional en la Copa Libertadores de 1988. Junto con Wanderers, en la fase de grupos el bolso se enfrentó a Millonarios y América de Cali, equipo que había llegado a las anteriores tres finales del torneo y había perdido las tres –la última ante Peñarol–.

El tricolor empató con Wanderers en la primera fecha y ganó sus tres siguientes partidos en Montevideo, lo que le permitió llegar a los dos cruces en Colombia clasificado. Allí Millonarios lo vapuleó 6-1, pero sacó un empate 0-0 con un también clasificado América.

En segunda fase el bolso eliminó a Universidad Católica y en la siguiente ronda superó a Newell's Old Boys para clasificar a semifinales, donde lo esperaba nuevamente el América de Cali.

Tras ganar 1-0 en la ida en Montevideo con un gol de Yubert Lemos al minuto de juego, el tricolor fue al Estadio Pascual Guerrero de Cali a buscar el pase a la final. Anthony de Ávila puso en ventaja a los colombianos a los 68, pero a ocho del final Juan Carlos de Lima anotó el empate y le dio la clasificación al tricolor, que luego obtuvo su tercera Libertadores al superar nuevamente a Newell's.

Embed - Nacional 1-1 América de Cali, Libertadores 1988, gol Juan Carlos De Lima

La última victoria de Nacional en Colombia

La tercera y última vez que Nacional volvió con una victoria de Colombia fue en 2015 ante Independiente Santa Fe, aunque esta vez por Copa Sudamericana.

El bolso se enfrentó a Santa Fe por los dieciseisavos de final de esa edición del torneo. En la ida, disputada en el Gran Parque Central, los colombianos ganaron 2-0 ante un tricolor que se quedó con diez a los 2 minutos por la expulsión de Diego Polenta, y luego con nueve por otra roja a Iván Alonso.

En la vuelta, disputada en El Campín de Bogotá, Nacional ganó 1-0 con un tanto de Santiago Romero, resultado que no le alcanzó y lo dejó afuera del torneo. Independiente Santa Fe, dirigido en ese entonces por el uruguayo Gerardo Pelusso, terminó llevándose esa Sudamericana.