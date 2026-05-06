Un hombre de 25 años fue asesinado de un disparo en la cabeza adentro de una casa en Barros Blancos: otro hombre estaba herido en la calle

Un hombre de 25 años fue asesinado de un disparo en la cabeza dentro de una casa ubicada en el barrio de Barros Blancos, según informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.
De acuerdo con el parte oficial, personal policial concurrió a las inmediaciones de las calles Joaquín Suárez y La Paz tras un aviso sobre una persona herida por un disparo de arma de fuego.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron en la vía pública a un hombre de 42 años, poseedor de antecedentes penales, con un fuerte sangrado en el rostro.
Ante esto, lo trasladaron de inmediato al Hospital de Pando donde fue rápidamente asistido y dado de alta poco después.
Tras esto, fueron notificados de la existencia de una segunda vícitma que se encontraba "en una finca precaria ubicada por calle Joaquín Suárez".
Allí localizaron a un hombre de 25 años sin antecedentes con un impacto de bala en el cráneo. La víctima fue trasladada aún con vida a un centro médico cercano, pero falleció poco después.
En la escena de los hechos, la Policía incautó un teléfono celular que podría pertenecer al fallecido.
Trabajaron en el lugar autoridades policiales y personal de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.
El caso está en manos de la Fiscalía de 3.º. Turno de Pando, que dispuso la autopsia de la víctima y la continuidad de las actuaciones por parte del Departamento de Homicidios.