Los síntomas en los ojos que podrían revelar indicios de Parkinson y Alzheimer, según un nuevo estudio

Investigadores de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) indicaron que la retina podría jugar un papel fundamental a la hora de detectar el Alzheimer en fases tempranas, mediante técnicas de imagen no invasivas.

El estudio, publicado en la revista "Journal of Imaging" , concluyó que, por su continuidad embriológica y funcional con el sistema nervioso central, la capa interna de los ojos "podría actuar como una ventana accesible al cerebro".

El trabajo, liderado por la investigadora Ouafa Sijilmassi , del Departamento de Óptica de la casa de estudios madrileña, precisó que, aunque su aplicación clínica aún está en fase de validación, sintomatologías como el adelgazamiento de capas retinianas, alteraciones microvasculares y señales vinculadas a proteínas asociadas a la enfermedad podrían anticipar un resultado positivo.

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En la misma línea, una revisión sistemática publicada en "BMJ Open Ophthalmology" por Maryne Lepoittevin y otros autores analizó 22 estudios sobre OCT y OCTA en alzhéimer preclínico o temprano. El trabajo concluyó que estas técnicas "muestran potencial para identificar biomarcadores retinianos no invasivos".

Entre las alteraciones descritas figuran también el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas peripapilar, alteraciones en la capa de células ganglionares, cambios en el grosor macular y coroideo, y modificaciones microvasculares detectadas con OCTA.

La base científica de estos hallazgos es que la retina forma parte del sistema nervioso central y permite visualizar de forma directa tejido neuronal y vascular.

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Otro estudio reciente, publicado en "Alzheimer’s Research & Therapy", probó la combinación de OCT y OCTA para diferenciar a personas con deterioro cognitivo leve o probable alzhéimer. La investigación detectó una menor presencia de pequeños vasos sanguíneos en distintas capas de la retina en personas con deterioro cognitivo o "alzhéimer probable".

Si bien es cierto que la retina puede revelar indicios iniciales del Parkinson y del Alzheimer, los investigadores insisten en que, por el momento, esta no sustituye pruebas como la tomografía por emisión de positrones (PET/CT), el análisis de líquido o los biomarcadores en sangre.