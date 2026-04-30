Devolución IRPF 2026: los requisitos que establece DGI y el paso a paso para cobrar el saldo

DGI habilitará líneas para realizar declaraciones juradas de IRPF e IASS

La Dirección General Impositiva (DGI) anunció las fechas clave de la campaña de IRPF e IASS 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, y detalló los requisitos y el procedimiento para acceder a las devoluciones.

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Según el organismo, los trabajadores dependientes con saldo a favor y sin necesidad de presentar declaración jurada podrán cobrar desde mediados de junio, mientras que el resto deberá completar el trámite en los plazos establecidos.

Requisitos para gestionar la devolución Para consultar el saldo o presentar la declaración jurada, los contribuyentes deben contar con un método de autenticación válido. Las opciones habilitadas son:

Cédula de identidad electrónica con chip activo y PIN

Identidad digital (gestionada en Abitab, RedPagos, Antel o Correo Uruguayo)

Usuario de DGI con contraseña Paso a paso para consultar el saldo La DGI habilitó su plataforma online para verificar si hay dinero a cobrar. El proceso es el siguiente: