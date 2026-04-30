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Devolución IRPF 2026: los requisitos que establece DGI y el paso a paso para cobrar el saldo

La DGI detalló qué se necesita para gestionar la devolución y cómo verificar si hay dinero a cobrar

30 de abril de 2026 11:41 hs
DGI habilitará líneas para realizar declaraciones juradas de IRPF e IASS

DGI habilitará líneas para realizar declaraciones juradas de IRPF e IASS

Según el organismo, los trabajadores dependientes con saldo a favor y sin necesidad de presentar declaración jurada podrán cobrar desde mediados de junio, mientras que el resto deberá completar el trámite en los plazos establecidos.

Requisitos para gestionar la devolución

Para consultar el saldo o presentar la declaración jurada, los contribuyentes deben contar con un método de autenticación válido. Las opciones habilitadas son:

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  • Cédula de identidad electrónica con chip activo y PIN
  • Identidad digital (gestionada en Abitab, RedPagos, Antel o Correo Uruguayo)
  • Usuario de DGI con contraseña

Paso a paso para consultar el saldo

La DGI habilitó su plataforma online para verificar si hay dinero a cobrar. El proceso es el siguiente:

  • Ingresar al portal oficial de la DGI
  • Acceder a la sección “Servicios en línea”
  • Seleccionar la opción “Estado de devoluciones”
  • Identificarse con cédula electrónica o identidad digital
  • Elegir el ejercicio fiscal 2025
  • Consultar el monto disponible, el estado del trámite y la fecha estimada de pago
  • Verificar que la cuenta bancaria registrada esté a nombre del titular

Fechas clave de la campaña 2026

  • IASS: la asistencia ya está disponible desde el 9 de abril de 2026
  • IRPF: la asistencia comenzará el 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026
  • Devoluciones automáticas: desde mediados de junio

La DGI indicó que esta etapa es especialmente relevante para quienes deben incluir deducciones como alquileres o cuotas hipotecarias, ya que impactan directamente en el saldo a devolver.

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