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Pelea en liceo de Carrasco terminó con un estudiante herido y un padre denunciado por participar de la agresión

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, afirmó que “la gravedad es que hay un adulto” involucrado en el episodio ocurrido entre alumnos del centro educativo

6 de mayo de 2026 12:20 hs
pelealiceo15

Una pelea entre dos estudiantes del liceo 15 de Carrasco, en Montevideo, terminó con uno de los adolescentes herido en la cabeza y con una denuncia contra el padre de uno de los involucrados, que participó de la agresión.

Según informó Telenoche (Canal 4), el episodio ocurrió tras una discusión entre los alumnos. En medio del enfrentamiento, uno de ellos golpeó al otro con un termo y le provocó una herida cortante en la cabeza.

De acuerdo al informe, el padre de uno de los adolescentes intervino durante la pelea y, en lugar de separar a los estudiantes, participó de la agresión.

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El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió al caso este miércoles en rueda de prensa y señaló que el organismo trabaja con los estudiantes “como si fuera una situación de las que puede pasar entre estudiantes”.

La gravedad es que hay un adulto, que en vez de ayudar a que las cosas se ordenen, se suma a un error de los adolescentes. Pero no es un adolescente, es un adulto, y allí hay una denuncia y un conjunto de acciones”, expresó.

“Cuando interviene un adulto no es una intervención educativa, sino que es una denuncia y tiene que dar cuenta de sus actos”, agregó.

Caggiani sostuvo además que ambos estudiantes continuarán asistiendo al liceo. “La idea es que continúen estudiando y que aprendan de esta forma no acertada de resolver el conflicto”, subrayó.

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