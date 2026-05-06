Gobierno rechaza extender prórroga del arbitraje iniciado por accionistas de Montecon y también su proyecto de nueva terminal en el puerto

El gobierno quiere acelerar el comienzo de un arbitraje internacional que iniciaron accionistas de Montecon contra Uruguay . En paralelo rechazó una iniciativa privada para la construcción de una terminal en el puerto de Montevideo promovida por una filial de la compañía.

Neltume Ports - accionista mayoritario (60%) de Montecon, que opera contenedores en las áreas públicas del puerto de Montevideo- presentó un arbitraje contra Uruguay en mayo de 2024 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial .

El motivo que argumentó la compañía de origen chileno fue que el contrato firmado entre el gobierno y la multinacional Katoen Natie para extender la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) violaba el Acuerdo de Promoción de Inversiones con Chile.

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El proceso siguió su curso y en julio del año pasado se conformó el tribunal arbitral. Pero en paralelo, la empresa Inversiones Portuarias Uruguayas presentó una iniciativa para la construcción de una terminal multipropósito en el puerto . Esa compañía es una sociedad anónima controlada por Neltume Ports. La propuesta fue entregada a Presidencia y también en la Administración Nacional de Puertos (ANP) .

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La respuesta a nivel internacional fue que el gobierno y el grupo chileno alcanzaron un acuerdo en el Ciadi para suspender el arbitraje de manera transitoria y abrir un período de negociación por 180 días. Ese plazo venció el 12 de enero de este año. Pero cuando llegó la fecha prevista, Neltume Ports pidió una extensión de la suspensión por 90 días más, que fue aceptada por la representación uruguaya.

En la página del Ciadi figura que esa ventana de diálogo culminó el 13 de abril pasado, de conformidad con el acuerdo entre partes.

Según supo El Observador, en los últimos días la compañía volvió a solicitar una prórroga, pero esta vez la respuesta fue diferente. El Poder Ejecutivo comunicó a su defensa jurídica en el Ciadi (el estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer) que no aceptaba el pedido y que tenía la intención de continuar con el arbitraje.

De manera adicional también le informó que el proyecto presentado por Inversiones Portuarias Uruguayas había sido rechazado y eso marcaba que no había negociaciones en curso entre las partes. Con esa comunicación, la defensa solicitó al organismo internacional que propusiera fechas para el inicio formal del litigio.

A nivel local, la ANP todavía no comunicó de manera oficial la negativa a la propuesta para la construcción de la terminal en el puerto de Montevideo.

Arbitrajes en el Ciadi y la otra terminal

Las acciones contra Uruguay en el Ciadi comenzaron en mayo de 2024. El primer arbitraje fue presentado por la canadiense ATCO, que posee el 40% de las acciones de Montecon (el 60% restante es de Neltume Ports).

puerto---db-3-jpg..webp Montecon en el puerto de Montevideo Diego Battiste

ATCO inició el 9 de mayo de 2024 el litigio internacional por US$ 240 millones y el argumento fue que la extensión de la concesión a TCP (terminal especializada en contenedores) violaba el Acuerdo de Promoción de Inversiones que Uruguay tiene firmado con Canadá. Días después, Neltume Ports (propiedad mayoritaria de la chilena Ultramar y de ATCO en menor medida) recorrió el mismo camino, pero en esta ocasión el reclamo fue por US$ 600 millones.

En el escenario local, los mismos jugadores intentaron avanzar con un proyecto de terminal logística, a través de la empresa Inversiones Portuarias Uruguayas. El grupo brinda servicios de carga, descarga y almacenaje de contenedores a través de Montecon en las áreas públicas del puerto de Montevideo.

Sus estados financieros señalan que la actividad principal consiste en realizar inversiones en otras empresas dedicadas a prestar servicios portuarios en Uruguay y Brasil.

La iniciativa de la terminal ingresó en la ANP en agosto de 2025, recorrió varias dependencias y el 10 de abril pasado llegó al directorio del organismo portuario.