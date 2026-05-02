Más cambios a las multas de transito: gobierno quiere aumentar a diez años el plazo de prescripción

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Parlamento con el objetivo de extender de cinco a diez años el plazo en el que prescriben las multas . El plazo de diez años había sido incluido en la ley de tránsito que el gobierno envió al Parlamento en 2019 pero en la discusión legislativa se decidió reducir a 5 años. Sin embargo, ahora la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) quiere retomar el plazo inicial por varios motivos.

Marcelo Metediera, presidente de la Unasev, compareció este miércoles ante la comisión de Transporte de Diputados, que tiene a estudio el proyecto con la modificación, y planteó tres argumentos para defender su postura, uno de ellos está vinculado con la pronta implementación de la libreta por puntos.

“El permiso por puntos plantea una secuencia lógica de acumulación de puntos de ocho años. Entonces, si en la mitad del periodo de tiempo la multa prescribe por el solo hecho de prescribir y el hecho generador de los puntos, tanto favorables como negativos, es la multa, caen los puntos también. Por lo tanto, el proyecto de permiso como tal pierde de alguna forma la validez como objetivo del plan de trabajo”, dijo Metediera en la comisión según consta en la versión taquigráfica.

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Actualmente a los cinco años no solo prescribe el pago sino que prescribe la infracción como tal, entonces va en contra del espíritu de la libreta por puntos que, además, maneja plazos distintos.

Cuando una persona va a sacar el permiso de conducir, explicó Metediera, se le otorga un saldo inicial de ocho puntos. En la medida en que va pasando el tiempo y esa persona tiene una buena conducta en el tránsito y no comete infracciones de tránsito de las que restan puntos, va aumentando su saldo de puntos.

El cronograma establece que a los dos años pasa de ocho a doce; a los tres años posteriores pasa de doce a catorce y a los tres años posteriores pasa de catorce a quince. Por lo tanto, esa secuencia de sumatorias de puntos tiene un período de ocho años. “Si en ese proceso, antes de finalizarlo, una persona espera los cinco años para prescribir la multa, se corta el proceso de acumulación de puntos por el tiempo que pasó”, apuntó el presidente de la Unasev.

Un segundo argumento tiene que ver con situaciones que, según dijo Metediera, han transmitido algunas intendencias. Si a una persona se le está por vencer el permiso de conducir o lo tiene vencido y no quiere o no puede pagar la multa, y para llegar a los cinco años de la prescripción de la multa cometida faltan uno, dos, tres años, esa persona, dijo el jerarca, “opta por andar fuera del sistema; no va a ir a renovar el permiso de conducir”.

¿Por qué? Porque no se puede renovar el permiso de conducir con deudas por multas. Entonces, opta por esperar el plazo de la prescripción para después ir a sacar ese permiso de conducir. Por lo tanto, queda fuera de lo que debe ser el procedimiento y del sistema de tránsito.

“El tercer argumento es que cuando un permiso de conducir se da por diez años si la prescripción de la multa es a los cinco años, yo tengo cinco años para -a ver cómo lo digo cuidadosamente- no hacerme cargo de mis actuaciones en el tránsito, ya que puedo prescribir esa multa por mis inconductas en el tránsito debido a que el plazo del permiso de conducir es superior”, explicó Metediera.

“Desde la perspectiva de la seguridad vial, una persona va a estar conduciendo cinco años haciendo lo que quiere en el tránsito porque igual desde el punto de vista económico no va a estar asumiendo esa responsabilidad porque tiene los plazos necesarios para ir por esa prescripción”, insistió.

En la oposición aun tienen dudas sobre el texto y esperan profundizar más para tomar una posición. Incluso, el diputado Álvaro Perrone planteó en comisión si no sería necesario modificar el Código Penal que establece que las multas prescriben a los cuatro años. Sin embargo, la modificación planteada por Metediera apunta a la ley de tránsito, algo ya aprobado por el Parlamento pero con un plazo de cinco años.

Según el cronograma de la Unasev, el permiso por puntos tiene que estar vigente sí o sí antes de setiembre de 2027 pero Metediera adelantó que vienen trabajando con el Congreso de Intendentes y es probable que antes de fin de año pueda entrar en vigencia.

Esta discusión se da en paralelo a otra que aborda también el asunto de las multas de tránsito. Un proyecto presentado por tres legisladores de la oposición fue aprobado este miércoles en comisión de Hacienda integrada con Transporte. El texto plantea la reducción del monto de las multas por exceso de velocidad en rutas nacionales cuando se paguen antes del año.