Juan Ramón Carrasco en Quedó Picando: elogios para Nacional, el mensaje que le pasó a Perchman y su sorprendente equipo titular para el debut en el Mundial 2026

Un Juan Ramón Carrasco auténtico estuvo este jueves en Quedó Picando del streaming de El Observador y analizó el momento de Nacional , de la selección uruguaya a 42 días del comienzo del Mundial 2026 y dijo que está pronto para volver a dirigir.

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En una entrevista que estaba programada desde hacía 10 días y que nada tenía que ver con la coyuntura deportiva de Nacional, explicó su presencia para “evitar suspicacias” por el momento que viven los tricolores tras la derrota 4-2 frente a Universitario, en Lima por Copa Libertadores.

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“A Nacional no lo veo mal, y me saco el hincha para hablar”, comenzó diciendo para destacar lo positivo de los tricolores

Reconoció que el mejor escenario que le favorece en su aspiración de volver a dirigir a Nacional en algún momento es un mal momento deportivo, pero que en este momento le ve varios aspectos positivos al equipo de Jorge Bava.

“A mí me favorece que Nacional juegue horrible. No hay que ser falso humilde. Porque en esos momentos, en los que juega mal, la gente más me pide, pero no deseo que Nacional pierda. También podría decir que Nacional es un desastre, pero la realidad es que no lo veo mal”, apuntó.

Sobre los puntos altos de Nacional en este momento, dijo: “Me gusta la velocidad. Es un equipo que tiene una idea. La tuvo con (Pablo) Peirano. Tiene un plantel riquísimo”.

Reconoció que le hizo llegar un mensaje al vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman: “Si con este equipo no llego a semifinales de una Libertadores y no soy campeón uruguayo, le doy la potestad para rescindir y si quiere le devuelvo el dinero”.

Además, del tricolor manifestó: “Nacional tiene todo. Verón Luppi es endemoniado”.

Manifestó que “Racing no es el mejor” equipo del Torneo Apertura y destacó el ataque de Danubio y la defensa de Racing.

Dijo que está pronto para volver y que está cerca, aunque por ahora sigue diciendo “ni”.

Para su regreso: “Tengo diferentes figuras tácticas. Cuando lo veas vas a decir, ¿este es Carrasco? Para bien, por supuesto. No te hacés una idea las cosas que he craneado. Soy competitivo y quiero ser el mejor”

Puntualizó que proyecta seguir trabajando en Uruguay, y que no piensa salir al exterior.

Sobre el ataque que formaría en la selección uruguaya para el Mundial 2026: “Si Bielsa pusiera velocidad, potencia y juego aéreo podríamos sorprender: Darwin Núñez por derecha, Maxi Gómez de 9 y Federico Viñas por izquierda”

Luego proyectó su equipo para el primer partido del Mundial 2026: Sergio Rochet, Ronald Araújo, Josema Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez, Maximiliano Gómez y Federico Viñas.

Aquí podés ver el programa completo de Quedó Picando de este jueves 30 de abril: