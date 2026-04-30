La polémica infracción de Caín Fara por la que todo Nacional pidió expulsión y las críticas de los tricolores al árbitro: "Es roja acá y en cualquier lado"

Nacional perdió 4-2 contra Universitario en Lima por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , en un partido en el que el plantel tricolor se sintió perjudicado por el árbitro paraguayo Carlos Benítez y su terna.

A pesar de que distintos jugadores reconocieron que el equipo tuvo "errores" que llevaron a Nacional a perder en el Estadio Monumental de Lima, los integrantes del plantel que hablaron tras el encuentro apuntaron contra Benítez por la no expulsión de Caín Fara en el primer tiempo.

El hecho ocurrió a los 17 minutos del partido. Nicolás Rodríguez fue a disputar un balón aéreo con Jara y anticipó con una volea. Acto seguido, Fara siguió de largo en su barrida y le pegó una plancha en el aire al "Ojito" por encima de la altura del tobillo.

El juez paraguayo lo amonestó, pero todo Nacional quedó esperando a que el referí fuera al VAR para revisar la jugada, algo que finalmente no ocurrió.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la derrota de Nacional ante Universitario

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A los minutos, Lucas Rodríguez se fue expulsado por doble amarilla, lo cual dejó aún más furiosos a los jugadores tricolores y al entrenador Jorge Bava, que según se escuchó en la televisación le dijo a Benítez: "Están de vivos".

Cuando el primer tiempo se terminaba, Caín Fara fue el encargado de poner el empate para Universitario, en una salida dudosa de Mejía y un mal seguimiento de Cándido que dejó solo al zaguero argentino en medio del área en el envío de un córner.

Jorge Bava: "Dualidad de criterios"

El primero en referirse al arbitraje de Benítez tras la derrota tricolor fue el técnico Jorge Bava, que afirmó que vio "dualidad de criterios de los árbitros en varias jugadas, aunque eso no va en desmedro de lo que hizo Universitario", y lamentó que "fue un partido que tuvo un quiebre que se vio desvirtuado tras esa expulsión".

"Con tristeza por el resultado, ya que no fue lo que vinimos a buscar, pero hubo de todo. La expulsión nos hizo cambiar lo que teníamos pensado y ellos aprovecharon los espacios para poder llegar", añadió.

Nacional's head coach Jorge Bava gestures during the Copa Libertadores group stage football match between Peru's Universitario and Uruguay's Nacional at the Monumental "U" Marathon stadium in Lima on April 29, 2026. (Photo by Connie FRANCE / AFP) Jorge Bava, técnico de Nacional, pidiendo más acción de sus jugadores ante Universitario por Copa Libertadores FOTO: AFP

Sebastián Coates: "Roja clara" y un árbitro "prepotente"

En una rueda de prensa realizada tras el encuentro, Sebastián Coates dijo que la falta de Fara fue "roja clara". "Increíblemente con las herramientas que hoy tenemos no lo expulsó. Hoy en día esos detalles son los que marcan esos partidos", agregó en declaraciones recogidas por El Espectador Deportes.

En otra rueda de prensa realizada en el Estadio Monumental, publicada por el programa partidario Territorio Nacional, Coates confesó la explicación que les dio el árbitro para tomar esa decisión: "Nos dijo que llegó al mismo tiempo y que supuestamente había pegado en el empeine".

"Yo respeto a todo el mundo y respeto a todos los jueces, y sé que pueden tener errores como tenemos nosotros, pero las formas a veces son difíciles adentro de la cancha cuando el árbitro es muy prepotente, no te deja hablar en ningún momento", explicó el zaguero, que aunque marcó que el equipo se hace cargo de sus "errores" en la cancha, declaró que "hoy en día es muy difícil jugar con uno de menos y es difícil cuando tenés muchas cosas en contra".

Maximiliano Silvera: "No comprendo cómo el VAR no lo llamó al árbitro"

El delantero Maximiliano Silvera, que anotó el segundo gol del tricolor este miércoles, apuntó contra los árbitros del VAR (los paraguayos José Méndez y Eduardo Britos) por no llamar al juez principal a revisar la amarilla a Fara.

"Nosotros, que estábamos en el banco de los suplentes, vimos enseguida que era de roja y no comprendo cómo el VAR no lo llamó al árbitro para corregirlo", expresó el atacante, que remarcó que la expulsión "condicionó" al equipo.

AFP__20260430__A9EK3P6__v1__MidRes__FblLibertadoresUniversitarioNacionaluru Maximiliano Silvera celebra su gol ante Universitario Foto: AFP

Camilo Cándido: "El árbitro también hizo de lo suyo"

Camilo Cándido también hizo referencia al arbitraje tras el encuentro. El lateral explicó que el partido se le hizo "cuesta arriba" al bolso tras la expulsión de Rodríguez, y aseguró que "el árbitro también hizo de lo suyo".

"Era difícil bajar la temperatura del plantel en el entretiempo con todo lo que pasó. Nos enfocamos mucho en el árbitro en el primer tiempo después de que expulsan a Lucas Rodríguez, pero las imágenes hablan por sí solas", agregó el lateral izquierdo.

Al referirse a la falta de Fara y la amarilla que le sacó Benítez, indicó que "son decisiones de los árbitros y ellos tendrán su porqué, pero creo que todo el mundo lo vio".

Además, se refirió a la actitud del juez paraguayo durante el partido: "El árbitro no quería hablar, no nos quiso escuchar nunca ni tener ningún ida y vuelta con nosotros. Pero cada árbitro viene con su papel y tenemos que aceptar eso".

Emiliano Ancheta: "Es roja acá y en cualquier lado"

Otro de los jugadores que se refirió a la polémica del partido fue Emiliano Ancheta, quien afirmó ante los medios presentes en el Monumental que la infracción de Fara "es roja acá y en cualquier lado".

"Nosotros no podemos controlar esas cosas, hay que seguir, queda un montón y estamos bien", dijo luego el lateral derecho, que aseguró estar "bastante caliente por el partido".