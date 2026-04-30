Sebastián Coates, apuntó contra el árbitro de Universitario vs Nacional: dijo que fue "muy prepotente" y detalló la explicación del juez para no expulsar a Caín Fara

El capitán de Nacional , Sebastián Coates, apuntó contra el árbitro paraguayo Carlos Benítez, encargado del partido entre el bolso y Universitario de este miércoles por Copa Libertadores que terminó con victoria del equipo peruano por 4-2 , ya que cree que fue "muy prepotente" y no cobró una "roja clara" contra el local en el primer tiempo.

El arbitraje de Benítez fue uno de los aspectos más criticados por Nacional durante y después del partido. Los jugadores protestaron que en el primer tiempo el juez no expulsó a Caín Fara por una dura falta contra Nicolás Rodríguez , cuando el partido iba 1-0 a favor del bolso, y minutos después Lucas Rodríguez se fue expulsado por doble amarilla.

Antes de la palabra de Coates, el técnico Jorge Bava soslayó que vio " dualidad de criterios de los árbitros en varias jugadas, aunque eso no va en desmedro de lo que hizo Universitario", y lamentó que "fue un partido que tuvo un quiebre que se vio desvirtuado tras esa expulsión ".

En una rueda de prensa realizada tras el encuentro, el capitán del tricolor dijo que la falta de Fara fue "roja clara" . "Increíblemente con las herramientas que hoy tenemos no lo expulsó. Hoy en día esos detalles son los que marcan esos partidos", agregó en declaraciones recogidas por El Espectador Deportes.

Jorge Bava quedó muy molesto con la "dualidad de criterio" del árbitro y dijo que hay "que corregir", el hecho de jugar con 10 por la roja a Lucas Rodríguez en la derrota de Nacional por Copa Libertadores

En otra rueda de prensa realizada en el Estadio Monumental, publicada por el programa partidario Territorio Nacional, Coates confesó la explicación que les dio el árbitro para tomar esa decisión: "Nos dijo que llegó al mismo tiempo y que supuestamente había pegado en el empeine".

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"Yo creo que en esos momentos que son medio segundo es difícil de verla, pero para eso tenemos la tecnología, para eso tenemos el VAR, y lamentablemente no lo llamaron", puntualizó.

Coates criticó que Benítez "después expulsa a Lucas en una falta que no llega a tocarlo", y remarcó que en otras jugadas "ellos hicieron muchas faltas y no sacó amarilla", mientras que a los uruguayos "a la primera de cambio" los amonestaba.

"Yo respeto a todo el mundo y respeto a todos los jueces, y sé que pueden tener errores como tenemos nosotros, pero las formas a veces son difíciles adentro de la cancha cuando el árbitro es muy prepotente, no te deja hablar en ningún momento", explicó el zaguero, que aunque marcó que el equipo se hace cargo de sus "errores" en la cancha, declaró que "hoy en día es muy difícil jugar con uno de menos y es difícil cuando tenés muchas cosas en contra".

Consultado sobre si Nacional se fue del partido con las protestas por las incidencias en el primer tiempo, el referente tricolor indicó que "a veces es muy difícil estar ahí adentro y ver que está todo en contra, y ver que las pequeñas faltas son en contra, y ver que te van empujando". "No es fácil mantener la cordura y mantener la cabeza, más en un partido así de copa donde nos jugamos mucho nosotros también. El que no te respeten y sean prepotentes no va con nadie", añadió.