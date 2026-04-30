VIDEO: Tres hombres protagonizaron una pelea tras bajar de un ómnibus cerca del Montevideo Shopping

En las últimas horas, el video de una pelea entre tres hombres tras bajar de un ómnibus en las inmediaciones de Montevideo Shopping se volvió viral en redes sociales.

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Según se ve en ese material, el hecho ocurrió en la calle Teniente General Pablo Galarza, la vía de acceso lateral al centro comercial.

Allí, al llegar a la parada ubicada en ese punto, dos hombres bajaron a un tercero y comenzaron a propinar puños y patadas, hecho que fue registrada en video por un transeúnte que se encontraba en la calle.

En el video se escucha a una persona gritar "¡dale palo, dale!", mientras los agresores le propinan varios golpes al hombre que terminó en el piso.