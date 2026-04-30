VIDEO: Intentaron robarle el celular a un periodista de policiales mientras cubría una rapiña en Parque Batlle

El periodista de Subrayado (Canal 10), Guillermo Lorenzo, sufrió un intento de robo en la tarde de este miércoles mientras cubría un hecho policial en la zona de Parque Batlle, en Montevideo.

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El episodio, que quedó registrado en video por cámaras de seguridad, ocurrió cuando el reportero se encontraba trabajando en el lugar donde, horas antes, se había registrado una rapiña que derivó en la agresión a un comerciante. En ese contexto, un delincuente que circulaba en moto intentó arrebatarle el celular.

“Delincuentes que aprovechan una distracción. En este caso yo que estaba con el celular averiguando, intentan llevarme el celular, pero para mi suerte no pudieron, lo tenía bastante fuerte agarrado y el delincuente siguió de largo y está prófugo”, relató Lorenzo.

El periodista agregó que el atacante se acercó sin que él lo advirtiera. “Me ve que estoy mandando un mensaje y viene hacia mí, sin que yo lo viera y sin suerte para él, porque tenía el celular agarrado con fuerza”, sostuvo.