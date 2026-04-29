Reserva Federal mantiene sin cambios las tasas de interés por tercera reunión consecutiva

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo este miércoles sin cambios sus tasas de interés, en una reunión que probablemente haya sido la última de política monetaria encabezada por Jerome Powell como presidente del banco central.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) tuvo en cuenta los trastornos en la economía provocados por la guerra en Oriente Medio.

"La inflación sigue siendo elevada, en parte por el reciente aumento de los precios mundiales de la energía", señaló el banco central.

"El problema lo generó el gobierno, no la oposición": García cruzó a Oddone por polémica con las AFAP

Cambios a la seguridad social: gobierno reafirma que no hay ninguna propuesta de "eliminar o estatizar" las AFAP

La Fed mantuvo las tasas en un rango de entre 3,50% y 3,75%.

Pero cuatro de los 12 funcionarios con derecho a voto se opusieron a la decisión, incluido Stephen Miran, quien abogaba por un recorte de un cuarto de punto.

Otros tres —Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan— respaldaron la pausa, pero no la declaración de la Fed que señala una inclinación hacia tasas de interés más bajas.

Esta fue la mayor cantidad de votos disidentes desde 1992, y la divergencia entre los funcionarios será observada de cerca.

La Fed ha seguido una senda de recortes de tasas desde finales del año pasado.

Pero con el aumento de los costos de la energía y los trastornos en las cadenas de suministro provocados por la guerra, los analistas están atentos a si la inflación podría llevar a los responsables de la política monetaria a considerar, en cambio, la necesidad de un aumento de tasas.

La atención inmediata se centra ahora en los planes futuros de Powell, blanco frecuente de la ira del presidente Donald Trump.

Desde que volvió al poder el año pasado, Trump ha criticado e insultado con frecuencia a Powell por no recortar las tasas de interés, una política que impulsaría con fuerza la actividad económica pero que podría avivar la inflación.

Por ahora, el exgobernador de la Fed (2006-2011) Kevin Warsh, nominado por Trump, parte con ventaja para sustituirlo.

Una comisión del Senado de mayoría republicana aprobó este miércoles su nombramiento, allanando el camino para su designación definitiva, que debe obtener el visto bueno del pleno de la Cámara Alta.

¿Qué hará Powell?

¿Dejará pues Powell la Fed para dar vía libre a su sucesor, o seguirá siendo un alto funcionario de la institución, como tiene posibilidad de hacer?

Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, dijo que creía que Powell seguiría en la Fed como miembro de la Junta, y añadió que eso "ayudaría a preservar la continuidad institucional".

De quedarse, privaría a Trump de la oportunidad de llenar esa vacante rápidamente con una persona de su elección.

Haga lo que haga Powell, su decisión "generará inquietudes" entre los inversores, estimó la profesora de economía de la Universidad St. Mary’s, en Texas Belinda Roman, en declaraciones a la AFP.

"Si Kevin Warsh quiere realmente bajar los tipos de interés", subrayó, "tendrá que atraer el voto de los demás" miembros del FOMC.

Y estos "necesitan evaluar todas las consecuencias de la situación (en Oriente Medio) antes de pasar a la acción".

Por ahora, el desempleo es moderado (4,3%), el consumo se mantiene firme y la inflación se aleja del objetivo de la Fed, que es del 2%.

"Aunque se vislumbre una salida (al conflicto) en el próximo mes", los precios no se calmarán de inmediato, advirtió Roman, porque "las alzas de la energía se están trasladando a toda la economía: fertilizantes, agricultura, alimentación, transporte".

Según FedWatch, la herramienta de monitoreo del grupo CME, los inversores no contemplan todavía que la Fed suba sus tasas para combatir la inflación, sino que apuestan por un largo statu quo.

Fuente: AFP