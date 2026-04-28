Los escolares podrán volver a repetir en cualquier grado, pero máximo dos veces en toda su escolaridad

La repetición dejó de ser un tema en la escuela uruguaya. El consenso técnico y político es claro: esta herramienta tiene que usarse lo menos posible y nunca para “repetir más de lo mismo” .

Pero cómo se llega a esa decisión —que en parte está descrito en un reglamento que modificó el gobierno anterior— sí tiene matices. Por eso la Dirección General de Educación Inicial y Primaria volvió a cambiar esa normativa.

Por ejemplo: las faltas a clase son uno de los talones de Aquiles del sistema uruguayo. La normativa hasta ahora vigente no tenía en cuenta este ítem. Ahora se establece que quienes se ausenten más de dos de cada diez días en el año lectivo no deberían promover automáticamente y su caso debe estudiarse al detalle. ¿Por qué faltó? ¿Fue una cuestión de salud? ¿De negligencia de los padres? ¿Fue víctima de alguna explotación? Es decir: es un criterio general, pero flexible según las condicionantes .

Bajo esa idea de que el equipo docente pueda ir siguiendo lo mejor posible la trayectoria de los estudiantes, se deja en claro que es tarea de la escuela el intentar que todo estudiante promueva. “Esto supone la personalización de las estrategias de enseñanza atendiendo a las singularidades de los niños y niñas en relación con sus formas de aprender”, dice el documento al que accedió El Observador que, en criollo, equivale a que los maestros tengan libertad en cambios de formatos , en trabajos con grupos reducidos, en duplas y una larga serie de rupturas del viejo modelo clásico.

Y siendo el equipo docente el que conoce los avances de cada estudiante, es quien debe decidir si promueve o no, sin importar qué grado esté cursando. Solo que no puede repetir más de una vez el mismo ciclo (por tanto no puede quedar rezagado más de dos veces en los seis grados escolares), tal como informó El País.

Eso supone un cambio respecto a lo que estaba rigiendo hasta ahora, en que la repetición solo era posible en los grados pares (segundo de escuela, cuarto y sexto).

En el fundamento ambas políticas apuntan a lo mismo: “la definición de recursar un grado escolar deberá estar debidamente fundamentada, atendiendo a que sea lo mejor para cada niño o niña”.

El sociólogo y director de Investigaciones de ANEP, Santiago Cardozo, lo había dicho a El Observador: "En el mundo académico hay consenso, no solo en Uruguay, de que la repetición es un instrumento bastante inútil, injusto y que está anclado a otra época educativa en que se pensaba que todos los niños aprenden al mismo ritmo y que quien no lo hace debe quedarse un año atrás".

El nuevo reglamento sigue dejando las calificaciones (algo que en un momento quiso quitarse del todo en Primaria), pero enfatiza en que los maestros tienen que hacer una evaluación cualitativa, bien explicada, como para que les sirva a las familias de los estudiantes.

El cambio de normativa (de reglamento de pasaje de grado) es el resultado de los acuerdos que alcanzó Primaria cuando el año pasado inició la revisión de la llamada “transformación curricular” y se invitaron a los sindicatos, asambleas técnicas de docentes, equipos técnicos de Primaria y autoridades políticas.