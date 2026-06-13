DGI avanzará en controles sobre alquileres realizados a través de plataformas digitales

El director de la Dirección General Impositiva (DGI), Gustavo González, anunció que el organismo trabaja para comenzar a recibir información de plataformas de hospedaje como Airbnb, Booking, entre otras, con el objetivo de mejorar el control tributario sobre los alquileres realizados a través de estos servicios.

En declaraciones al programa Quién es Quién de Diamante FM y Canal 5, el jerarca explicó que esta iniciativa se apoya en los estándares internacionales de intercambio de información impulsados por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.

Según indicó, las plataformas ya cuentan con mecanismos para recopilar y suministrar este tipo de información a las administraciones tributarias, por lo que la DGI mantiene conversaciones para comenzar a recibir datos de los arrendadores y de las transacciones realizadas.

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A partir de esa información, el organismo prevé comunicarse directamente con los contribuyentes y enviarles los boletos de pago correspondientes al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por los ingresos obtenidos a través de arrendamientos.

"Vamos a tener el monto de la transacción, por cierto, no solamente los datos que identifican a la persona", señaló González.

El director de la DGI sostuvo que la medida forma parte de una estrategia orientada a facilitar el cumplimiento tributario una vez que la administración cuenta con la información necesaria para determinar la obligación correspondiente.

Consultado sobre los plazos para la implementación, señaló que la expectativa es comenzar a recibir esa información durante el último trimestre de este año.

Ventas por internet

Durante la entrevista, González también se refirió a las operaciones comerciales realizadas a través de plataformas digitales y señaló que la DGI trabaja en mecanismos para gravar actividades que actualmente se desarrollan de forma habitual sin inscripción tributaria.

Según explicó, el organismo prevé realizar ajustes normativos para comenzar a aplicar retenciones a través de plataformas de pago en los casos de vendedores frecuentes y por encima de determinados montos.

El jerarca aclaró que la medida no apunta a operaciones ocasionales, sino a actividades realizadas de manera sistemática por personas que no cuentan con Registro Único Tributario (RUT).

"Estamos hablando de cuando una persona individual, que no tiene un RUT, realiza operaciones. Pero no estoy hablando de operaciones casuales, sino de operaciones sistemáticas", afirmó.

Según indicó, la retención funcionaría de forma similar a la que actualmente realizan las tarjetas de crédito respecto de determinadas obligaciones tributarias.

La expectativa de la DGI es que este mecanismo también pueda comenzar a aplicarse este año. No obstante, González señaló que los contribuyentes tendrán la posibilidad de presentar descargos en caso de considerar que la retención realizada no corresponde.

"Hay un flujo de comercio informal y de transacciones que hoy por hoy ocurren en la informalidad y que hay distintas plataformas de pago que nos permitirían acercarnos a corregir esto", sostuvo.