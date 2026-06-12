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Asesinaron de varios disparos a un exfutbolista en Maldonado: tenía antecedentes penales y la Policía investiga los hechos

El exjugador estaba viviendo en esa zona desde hace aproximadamente medio año

12 de junio de 2026 18:41 hs
Jefatura de Policía de Maldonado
Jefatura de Policía de Maldonado Nahuel Marichal

Un exjugador de fútbol de 39 años fue asesinado de varios disparos en la ciudad de Maldonado durante la noche del jueves.

Las autoridades se enteraron de los hechos poco antes de las 20:00, cuando les llegó una denuncia disparos de arma de fuego en el barrio Sausalito. Los oficiales llegaron al lugar y confirmaron la muerte del exfutbolista, quien tenía cinco antecedentes penales. De acuerdo a lo consignado por Montevideo Portal, el hombre fue jugador de Rampla Juniors y de Platense.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, contó que la víctima sufrió "múltiples disparos" y que por el momento manejan varias hipótesis. El exjugador estaba viviendo en esa zona desde hace aproximadamente medio año, comentó Trezza en rueda de prensa consignada por Telenoche de Canal 4.

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Los hechos son investigados por la Fiscalía de 2° Turno, autoridades de Comando de Jefatura, jefes de las Zonas Operacionales II y V. También la Policía Científica está indagando en el caso junto al Departamento de Homicidios.

Durante la madrugada del jueves se registró otro homicidio en el barrio Villa Española en Montevideo. En ese caso fue un hombre de 54 años como víctima. El incidente fue detectado mediante el sistema ShotSpotter, que alertó a la Policía sobre la ocurrencia de más de 10 disparos de arma de fuego.

En este marco, personal policial se dirigió a la zona y constató la presencia de la víctima, poseedora de varios antecedentes penales, tirada en el suelo y ya fallecida.

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