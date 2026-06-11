Un hombre de 54 años fue asesinado en Villa Española: sistema policial detectó más de 10 disparos en la zona

En la madrugada de este jueves se registró un nuevo homicidio en el barrio Villa Española (Montevideo), con un hombre de 54 años como víctima, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.
De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el asesinato ocurrió en la intersección de Antonio Serratosa y José Irureta Goyena.
El incidente, según el consignado medio, fue detectado mediante el sistema ShotSpotter, que alertó a la Policía sobre la ocurrencia de más de 10 disparos de arma de fuego.
En este marco, personal policial se dirigió a la zona y constató la presencia de la víctima, poseedora de varios antecedentes penales, tirada en el suelo y ya fallecida.
En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica realizando las pericias correspondientes.
El caso está en manos del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía, que trabajan ahora en esclarecer los detalles detrás del homicidio.