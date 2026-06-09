Dos muertos, decenas de disparos y posible conexión con otros casos: qué se sabe del doble homicidio en Manga

La Policía continúa investigando el doble homicidio ocurrido en el barrio Manga , donde dos hombres de 25 y 57 años fueron asesinados en su auto .

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, el incidente ocurrió próximo a las 20:30 horas en Camino Paso de la Española y Cruz del Sur .

Personal policial se acercó a esa zona tras aviso de disparos de arma de fuego y allí encontró un auto marca Renault 12 de color rojo con múltiples impactos de arma de fuego y daños en sus cristales .

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En el interior del mismo encontraron en el asiento del conductor a un hombre de 57 años sin vida. En el exterior del mismo, en tanto, localizaron a otro hombre, pero de 25 años, quien también había sido asesinado .

En la escena del crimen los oficiales hallaron varias vainas calibre 9 mm, tanto en el interior como en las inmediaciones del vehículo.

"De acuerdo a la información recabada, las víctimas circulaban en el automóvil cuando fueron interceptadas por otro vehículo, desde el cual descendieron dos hombres que efectuaron múltiples disparos y posteriormente se dieron a la fuga", señalaron.

Personal médico se dirigió al lugar de los hechos y constató finalmente el fallecimiento de ambas víctimas.

En la escena trabajaron también efectivos de Policía Científica y autoridades de la Zona Operacional III.

El caso está en manos del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía, que trabajan en esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Además, investigan la eventual relación con otros episodios violentos registrados en la zona. En las últimas horas, el video de un intenso tiroteo contra una casa en Manga se volvió viral en redes sociales.

El incidente ocurrió el pasado 17 de abril sobre las calles Achar y Carlos A. López. Según informó Subrayado (Canal 10), por este caso la Policía identificó hasta 50 disparos contra la vivienda.