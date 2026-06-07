Condenaron a diez años de prisión a un joven de 18 años que confesó un homicidio en Maldonado

Este domingo la Justicia condenó en Maldonado a un joven de 18 años por el homicidio de un hombre de 26 años el pasado lunes 1° de junio.

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El autor del crimen deberá cumplir una pena de 10 años de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio , según informó el medio local FM Gente.

El caso está vinculado a la muerte de un hombre de 26 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 1° de junio en una vivienda ubicada sobre la calle Roque Masetti , entre Camino de los Gauchos y Simón del Pino.

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Según la investigación policial, la víctima presentaba tres heridas de arma de fuego en el cuerpo . Además, contaba con antecedentes penales .

Tras varios trabajos, efectivos policiales lograron identificar al principal sospechoso del crimen y este sábado realizaron un allanamiento en una vivienda donde detuvieron al ahora condenado, quien poco después confesó el crimen.

En este marco y en una audiencia celebrada este domingo en el Juzgado Letrado de 4° Turno, la Justicia dispuso su condena.