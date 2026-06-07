Condenaron a diez años de prisión a un joven de 18 años que confesó un homicidio en Maldonado

Este domingo la Justicia condenó en Maldonado a un joven de 18 años por el homicidio de un hombre de 26 años el pasado lunes 1° de junio.
El autor del crimen deberá cumplir una pena de 10 años de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio, según informó el medio local FM Gente.
El caso está vinculado a la muerte de un hombre de 26 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 1° de junio en una vivienda ubicada sobre la calle Roque Masetti, entre Camino de los Gauchos y Simón del Pino.
Según la investigación policial, la víctima presentaba tres heridas de arma de fuego en el cuerpo. Además, contaba con antecedentes penales.
Tras varios trabajos, efectivos policiales lograron identificar al principal sospechoso del crimen y este sábado realizaron un allanamiento en una vivienda donde detuvieron al ahora condenado, quien poco después confesó el crimen.
En este marco y en una audiencia celebrada este domingo en el Juzgado Letrado de 4° Turno, la Justicia dispuso su condena.