Quién es quién en la Operación Jacobo: las condenas y formalizaciones de cada integrante de la organización desarticulada en Maldonado

La Justicia condenó a 10 personas e imputó a otras dos en el marco de la Operación Jacobo , la investigación de la Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado que permitió desarticular una organización vinculada al suministro de drogas y al tráfico interno de armas.

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Las resoluciones fueron adoptadas por el Juzgado Letrado de 11° Turno tras las actuaciones derivadas de los 16 allanamientos realizados el pasado 3 de junio en distintos puntos de Maldonado.

El principal condenado fue S.N.M.P., de 28 años , identificado por la investigación como uno de los referentes de la organización.

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La Justicia lo condenó como autor de un delito continuado de suministro de estupefacientes en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, imponiéndole una pena de tres años y 10 meses de penitenciaría .

Las condenas por suministro de drogas

Además, fueron condenados por delitos vinculados al suministro de estupefacientes:

H.A.P.P. (19 años): dos años y dos meses de penitenciaría.

F.E.F.G. (25 años): dos años y seis meses de penitenciaría.

A.M.M.F. (26 años): dos años y seis meses de penitenciaría.

M.J.P.V. (19 años): dos años y tres meses de penitenciaría.

R.M.B.V. (44 años): dos años de penitenciaría.

O.A.C.B. (41 años): dos años de penitenciaría.

A.N.G.A. (31 años): dos años de penitenciaría.

D.F.P.Y. (45 años): dos años de penitenciaría.

Los imputados que quedaron con medidas cautelares

La Justicia también formalizó la investigación contra P.D.F.A., de 27 años, por la presunta comisión de un delito continuado de suministro de estupefacientes en reiteración real con tráfico interno de armas de fuego y municiones.

Como medida cautelar, se dispuso su prisión preventiva por 180 días.

Por otra parte, J.F.G.M.C., de 20 años, fue formalizado por la presunta comisión de un delito de tenencia de estupefacientes no para consumo.

En su caso, la Justicia dispuso arresto domiciliario total con monitoreo electrónico durante 90 días.

Una condena por receptación agravada

Además de los delitos vinculados al narcotráfico, la Justicia condenó a C.M.C.C., de 35 años, por dos delitos de receptación agravada en régimen de reiteración real.

Recibió una pena de 10 meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo.

Entre las obligaciones impuestas deberá fijar residencia, presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente, someterse al control de las autoridades y cumplir tareas comunitarias durante el período de la condena.

Los restantes detenidos durante los allanamientos recuperaron la libertad.