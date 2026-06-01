Condenaron a uno de los autores intelectuales del atentado contra Mónica Ferrero y deberá cumplir con más de 9 años de cárcel

La Justicia condenó, mediante un acuerdo abreviado, a uno de los autores intelectuales del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del 28 de setiembre del año pasado, informó la Fiscalía General de la Nación.

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El ahora condenado deberá cumplir con 9 años y 6 meses de penitenciaría, y fue señalado como uno de los "organizadores del atentado", ya que seleccionó a las personas que "ingresarían al domicilio de la víctima, proporcionando vehículos para los traslados en la noche de los hechos", agregó Fiscalía en un comunicado.

De hecho, uno de los autos que se incautó por esta investigación —un BMW— era propiedad del condenado. También se decomisó dinero en efectivo, estupefacientes y dos armas, una de las cuales fue utilizada en el atentado.

En la madrugada del 28 de setiembre, delincuentes llegaron por los techos hasta el patio trasero de la casa de la fiscal ubicada en el barrio Jacinto Vera. Habían arribado en un auto y una camioneta, en la que llevaban un tablón de más de tres metros que usaron para trepar a los techos.