Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA

Un niño de 10 años fue herido en un tiroteo en el barrio Capra de Montevideo

En el tiroteo también resultaron otras dos personas heridas: una mujer y un hombre; el niño herido fue trasladado en un vehículo particular

1 de junio de 2026 17:56 hs
Imagen ilustrativa de Policía Científica. Archivo

Imagen ilustrativa de Policía Científica. Archivo

Foto: Leonardo Carreño.

Un niño de 10 años resultó herido luego de un tiroteo registrado en el barrio Capra de Montevideo, confirmaron a El Observador fuentes del Ministerio del Interior.

Según informó Telemundo en primera instancia, hay otras dos personas heridas: una mujer de 26 años y un hombre de la misma edad.

En el caso del niño, circulaba en el lugar junto a su madre, mientras que la mujer también estaba cerca y resultó herida, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado. A la mujer se le diagnosticó una "lesión superficial" en la cabeza.

Más noticias

Dijo que lo tuvieron encerrado dentro de una heladera en una boca de drogas, pero la Policía encontró otra escena y desmintió el relato

La Justicia condenó al hombre que entró a robar en la Casa del Policía del Centro: estará bajo libertad a prueba y hará trabajo comunitario

El hombre herido está internado bajo custodia policial.

El episodio se registró sobre las 15:00 de este lunes en Alfredo Zitarrosa y Clavel del Aire, en el límite entre Capra y Manga.

El niño herido ingresó a la policlínica de Capitán Tula en un vehículo particular y recibió un diagnóstico de herida de bala que ingresó por el glúteo con salida en el abdomen, informó Subrayado, que agregó que el menor fue trasladado al Pereira Rossell.

En la escena del tiroteo, cuando llegó la Policía, había un hombre herido y otra persona, que "intentó retirarse de la escena al advertir la presencia policial". Sin embargo, no tuvo éxito y fue detenido. La Policía le encontró droga entre sus pertenencias.

La investigación está a cargo de la Zona Operacional III y Fiscalía.

Las más leídas

El errático camino de una manzana de Buceo: IM construyó una plaza a pedido de vecinos y luego vendió el terreno para que se levante un edificio

Heladas, frío y posibles nevadas: qué pronostican los meteorólogos para este invierno en Uruguay

Las respuestas de Marcelo Bielsa tras anunciar la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026 y su vínculo con Luis Suárez: "A mí no me debe ninguna disculpa"

Creció entre ferias en Montevideo, trabajó en Palantir y ahora su startup que innova para hallar nuevos medicamentos captó inversión por US$ 12 millones

Temas

tiroteo Capra Montevideo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos