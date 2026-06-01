Un niño de 10 años fue herido en un tiroteo en el barrio Capra de Montevideo

Un niño de 10 años resultó herido luego de un tiroteo registrado en el barrio Capra de Montevideo, confirmaron a El Observador fuentes del Ministerio del Interior.

Según informó Telemundo en primera instancia, hay otras dos personas heridas: una mujer de 26 años y un hombre de la misma edad.

En el caso del niño, circulaba en el lugar junto a su madre, mientras que la mujer también estaba cerca y resultó herida, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado. A la mujer se le diagnosticó una "lesión superficial" en la cabeza.

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Dijo que lo tuvieron encerrado dentro de una heladera en una boca de drogas, pero la Policía encontró otra escena y desmintió el relato

El episodio se registró sobre las 15:00 de este lunes en Alfredo Zitarrosa y Clavel del Aire, en el límite entre Capra y Manga.

El niño herido ingresó a la policlínica de Capitán Tula en un vehículo particular y recibió un diagnóstico de herida de bala que ingresó por el glúteo con salida en el abdomen, informó Subrayado, que agregó que el menor fue trasladado al Pereira Rossell.

En la escena del tiroteo, cuando llegó la Policía, había un hombre herido y otra persona, que "intentó retirarse de la escena al advertir la presencia policial". Sin embargo, no tuvo éxito y fue detenido. La Policía le encontró droga entre sus pertenencias.

La investigación está a cargo de la Zona Operacional III y Fiscalía.